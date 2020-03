Francesco Renga live streaming su Instagram/ Diretta video: Normale senza Ermal Meta

Francesco Renga ha detto sì all’iniziativa “Io canto da casa” e sarà presente in live streaming su Instagram questo pomeriggio a partire dalle ore 18.30. Potrete trovarlo cercando “francescorenga” nella barra delle ricerche. L’artista canterà alcuni dei brani più famosi del suo repertorio e ovviamente anche gli ultimissimi successi che hanno caratterizzato questo inizio 2020. La decisione arriva per tenere compagnia ai milioni di italiani che in questi giorni è costretta a casa da un decreto legge studiato per provare a contrastare l’avanzare dilagante del “demone” Coronavirus. Come sempre Francesco Renga si dimostra attaccato e molto attento alle esigenze dei suoi fan, pronto, come accade nelle sue canzoni, a lanciare messaggi sempre positivi.

Francesco Renga live streaming su Instagram, la scaletta

Proviamo a fare una scaletta per il live streaming su Instagram di Francesco Renga. A dire il vero risulta essere impresa assai ardua perché in questi giorni abbiamo visto come questi eventi siano stati fortemente influenzati dal pubblico da casa che nei commenti ha fatto precise richieste spesso accontentato dagli artisti in live. Di sicuro lo ascolteremo cantare uno dei suoi ultimi successi cioè “Normale” anche se non ci sarà con lui Ermal Meta. Non è da escludere però, come fatto da altri artisti, che si possa assistere a un featuring indiretto magari con una campionatura già presente nell’archivio dell’artista.

Video, Normale di Renga ed Ermal Meta





© RIPRODUZIONE RISERVATA