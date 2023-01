Francesco Ruggiero, chi è cardiologo Gina Lollobrigida/ “Sul figlio mi disse che…”

FRANCESCO RUGGIERO, CHI È CARDIOLOGO DI GINA LOLLOBRIGIDA

Chi è Francesco Ruggiero, il cardiologo dell’attrice Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio a 95 anni? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Domenica In” andrà in scena di fatto una puntata dedicata nella prima parte quasi interamente alla morte della diva capitolina che proprio negli studi del programma condotto da Mara Venier era stata protagonista. E tra gli ospiti della puntata che ci accingiamo a vedere, oltre ad Andrea Piazzolla e Antonio Ingroia, ci sarà anche lo stesso Ruggiero, noto per essere stato il cardiologo che ha seguito la Lollobrigida e che negli ultimi giorni è stato anche al centro delle cronache.

Milko, figlio Gina Lollobrigida: "Averla come madre? Una fortuna"/ "Un rimpianto..."

Come poc’anzi accennato, negli ultimi giorni i riflettori si sono accesi su Francesco Ruggiero, non solo cardiologo di Gina Lollobrigida, sua paziente più celebre e con la quale oramai c’era un rapporto tanto consolidato che la diva si sarebbe lasciata andare con lui anche a diverse confidenze che oggi fanno discutere. Già ospite negli scorsi giorni a “La Vita in Diretta”, ecco cosa sappiamo di Ruggiero: in servizio presso alcune prestigiose cliniche della Capitale, secondo quanto si apprende Ruggiero aveva conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia a Napoli nel 1996, specializzandosi in seguito in Malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’ateneo di Tor Vergata; dal 2012 inoltre il diretto interessato insegna presso la stessa università romana ottenendo inoltre diversi riconoscimenti pubblici e incarichi di prestigio.

Andrea Piazzolla in lacrime al processo/ “Gina Lollobrigida voleva solo tranquillità”

RUGGIERO: “GINA SUL FIGLIO MI DISSE CHE NON DOVEVA…”

A far discutere, come detto, sono tuttavia le recenti dichiarazioni di Francesco Ruggiero, anche in merito al figlio dell’attrice morta qualche giorno fa. “Sul fatto che lei si sia spenta serenamente voglio dire che effettivamente era già incosciente da almeno un paio di giorni, quindi fortunatamente non si è accorta del trapasso finale” aveva raccontato Ruggiero, aggiungendo che essendosi dovuto trattenere per delle incombenze “sanitarie e amministrative” che gli spettavano come medico curante.

“Nel momento preciso c’era solo un’amica stretta, poi è sopraggiunto il figlio e poi io, dopo un quarto d’ora circa” ha proseguito Francesco Ruggiero nel suo racconto. Ma a far discutere è un’altra rivelazione del chirurgo: a suo dire, “in più di un’occasione, al termine delle visite, la signora Lollobrigida mi disse ‘Io voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla’…”. Va ricordato che il cardiologo è stato anche sentito come testimone nel processo a carico di Andrea Piazzolla, ex assistente dell’attrice e suo factotum, accusato di circonvenzione di incapace. “Quelle erano confidenze che mi faceva quando terminavo le visite varie, a volte faceva riferimento al fatto che il figlio dell’attrice fosse lontano e non lì ad accudirla” aveva aggiunto Ruggiero, diventato negli anni un amico di famiglia della Lollobrigida: “Lei non nutriva stima nei confronti del figlio e del nipote e me lo ha esternato varie volte, anche in maniera colorita”.

Mara Venier vs Marisela Federici/ Telefona in diretta: "Cinica su Gina Lollobrigida!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA