FRANCESCO TESTI/ “Ho chiesto una grazie per mia sorella” (Una voce per Padre Pio)

Francesco Testi è l’invato di “Una voce per Padre Pio“, l’evento di beneficenza trasmesso venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai1. Una lunga serata di spettacolo e solidarietà trasmessa dalla piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina a pochi passi dal Museo e dal Convento dei Frati Cappuccini. A condurre il concerto benefico ancora una volta Flavio Insinna, mentre come inviato ci sarà Federico Testi che dopo un periodo molto difficile della sua vita si è molto legato al frate cappuccino. L’attore, infatti, durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv ha rivelato di aver chiesto una grazia a San Pio per sua sorella. “Mia sorella ha dovuto subire un’operazione molto delicata alla schiena, che aveva grossi margini di rischio. Io e mia madre ci siamo rivolti a San Pio… e l’intervento è andato benissimo” ha rivelato l’attore.

Francesco Testi: “La fede richiede impegno ed è una responsabilità”

Da quel giorno Francesco Testi è molto legato a San Pio che prega tutti i giorni. Non solo l’attore parlando di fede ha dichiarato: “essere atei è facile. La fede richiede impegno ed è una responsabilità. Io ho fede e il mio impegno lo manifesto anche prendendo parte ad Una voce per Padre Pio”. Per questo motivo ha accettato di buon grado di tornare ad occuparsi della serata benefica ideata da Enzo Palumbo che quest’anno festeggia 20 anni. “Questo programma da vent’anni dà voce alla speranza raccogliendo fondi per chi ne ha bisogno” ha dichiarato l’attore che da cinque anni collabora con l’evento.

Francesco Testi: “Una voce per Padre Pio mi ha toccato in modo profondo”

“Ho iniziato a collaborare con Una voce per Padre Pio nel 2014: l’esperienza mi ha toccato in modo profondo, perciò mi sono legato al Santo per sempre, divenendo in tutto e per tutto un suo devoto” ha dichiarato Francesco Testi al settimanale DiPiùTv parlando della serata benefica in onda su Rai1. Un impegno a cui da cinque anni a questa parte non vuole mancare, anzi proprio durante l’intervista ha colto l’occasione per ricordare di donare per i progetti legati all’evento benefico “seguiteci e date il vostro contributo con un sms al 45531”.



