Francesco Totti, compie 46 anni/ Cristian e Chanel, il toccante messaggio dei figli: “Auguri, vita mia!”

Francesco Totti compie 46 anni: il toccante messaggio dei figli

Oggi, 27 settembre, Francesco Totti compie gli anni. L’ex capitano della Roma spegne 46 candeline. Per Totti è il primo compleanno senza Ilary Blasi, dalla quale si è separato a luglio 2022. In occasione del compleanno del padre, i figli Cristian e Chanel sono intervenuti per la prima volta pubblicamente – su Instagram – per fare gli auguri al genitore. “Auguri, vita mia! Ti amo da morire”, ha scritto il primogenito, classe 2005, pubblicando una vecchia foto insieme al padre con indosso la maglia giallo-rossa. Chanel, classe 2007, ha pubblicato un simpatico selfie insieme a Papa Francesco e ha scritto: “Tanti auguri all’unico uomo della mia vita! Ti amo”. Messaggi pieni d’amore che lasciano intendere che, dopo la separazione dei genitori, nulla è cambiato tra padre e figli.

Nuccetelli: “Ilary Blasi aveva storia con uno di Mediaset”/ “Totti e Flavia Vento…”

Francesco Totti: il rapporto con i figli Cristian, Chanel e Isabel

Francesco Totti è legatissimo ai suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Di loro, l’ex calciatore ha parlato nella lunga intervista che ha concesso ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. I figli lo hanno aiutato durante il difficile periodo del Covid, che si è aperto dopo la tragica morte del padre Enzo: “Ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata”. Totti ha trascorso l’estate al mare a Sabaudia con i figli.

Ezio Denti “Ilary Blasi? Non sono suo consulente”/ Giallo cimici nell'auto di Totti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

LEGGI ANCHE:

Totti e Ilary Blasi, guerra per la separazione?/ L’avvocato: “L'intervista? Escludo sia un consiglio legale…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA