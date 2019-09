Francesco Totti/ Dallo sport alla Tv, diventa “Santo Pupone da Porta Metronia” e…

Francesco Totti torna in tv come attore in “Romolo + Giuly 2” e…

Una nuova vita quella di Francesco Totti, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo non ha di certo smesso di parlare agli italiani. Innanzitutto tramite i social, dove è facile vederlo impegnato in tanti momenti quotidiani con la sua famiglia al completo. E poi gli spot, come quello sulla sicurezza in fatto di igiene per via di una collaborazione commerciale con un noto brand di detersivi. Totti continua ad essere il più amato da tifosi e non: lo stesso non si può dire ahimè di sua moglie. Ilary Blasi sarà presente a Verissimo oggi, sabato 14 settembre 2019, per parlare dei suoi nuovi progetti lavorativi. Ci sarà anche Totti? Molto probabilmente no, ma forse avrà modo di spendere qualche parola sull’ex Capitano, come ha sempre fatto del resto in ogni sua intervista. Lui invece si sta preparando ad un nuovo inizio sul piccolo schermo: il prossimo 16 settembre aprirà i battenti della seconda stagione della serie italiana Romolo + Giuly, dove avrà l’onore di partecipare in vesti più che inedite. In modo ironico lo vediamo infatti nei panni di Santo Pupone, pronto a suggerire al protagonista l’unico modo per riprendersi Roma. “Fai credere a tutti che te ne sei andato. E poi quando meno se l’aspettano ritorni e gli fai il cucchiaio“, dice nel video promozionale. Clicca qui per guardare il video di Francesco Totti.

Francesco Totti: vince il premio “Football Heroes Awards 2019”

Non c’è limite alla popolarità di Francesco Totti, tanto che l’ex Capitano della Roma non è solo consacrato e conosciuto nel nostro territorio, ma anche al di fuori dei confini italiani. Negli scorsi giorni ha ritirato il premio come Eroe del calcio grazie ai Football Heroes Awards 2019 che si sono tenuti a Mosca. “Non ho più 10 anni, non ho tutte queste energie“, ha sottolineato nel suo intervento stampa, come ricorda Forza Roma, “Ma questi ragazzi mi hanno dato una carica positiva“. Totti infatti ha avuto l’occasione di sfidare alcune giovani promesse al centro sportivo GD Kachalin Center, al fianco di Aldair, Gigi Di Biagio e Vincent Candela. Chiuse le porte del calcio, più o meno, l’ex calciatore ha scelto il mondo dello spettacolo per costruire il proprio futuro. Alcuni anni fa forse era impensabile vederlo così presente sul piccolo schermo, ma ora la musica sembra decisamente cambiata. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Totti avrebbe firmato un accordo con Amazon per Celebrity Hunted, il reality in cui un gruppo di vip devono sfidare la natura e schivare l’arresto, per la prima volta in arrivo con una versione tutta italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA