Francesco Totti e Ilary Blasi/ In auto senza cinture e spesa dai “vu cumprà”: è caos!

Francesco Totti sta facendo discutere i tantissimi fan per alcune comportamenti ritenuti pericolosi ed illegali durante le vacanze in corso con la famiglia a Sabaudia. L’ex dirigente e capitano della Roma, in alcuni fotogrammi postati su Instagram, mostra la moglie Ilary Blasi mentre fa spese dai “vu cumprà”. A questo si aggiunge la visione delle cinture di sicurezza non allacciate sulla sua auto. Con precisione, si vede la Blasi mentre osserva, sulla spiaggia, della merce da un venditore ambulante. In un altro filmato invece si vede Totti e famiglia in auto con i 4 posti occupati sul sedile posteriore a dispetto dei tre consentiti, senza nessuna cintura di sicurezza. Alcuni fan hanno fatto notare il tutto commentando in maniera incredula: “E perché mai una come Ilary dovrebbe ridursi a comprare dai vucumprà?”. “Francè, non sarebbe proprio legalissimo…”.

Francesco Totti e Ilary Blasi nella polemica

Non solo critiche però per Francesco Totti e famiglia. Alcuni invece si sono schierati accanto allo storico capitano giallorosso: “Qualsiasi cosa faccia Totti e famiglia non va bene, avete rotto i palloni non le palle. Una forchettata di cavoli vostri fate sempre in tempo a farla”. “Perdonatemi, alzi la mano chi non lo ha mai fatto! Incredibile, non vi sta mai bene niente”. “Grande Totti sei un mito rimasto semplice e genuino. In questo caso c’è da dire che dietro una grande donna c’è un grande uomo!”. Popolo del web quindi come sempre spaccato nelle opinioni. Riguardo la vicenda sulla spiaggia, magari Totti vuole mostrare a tutti scene di vita quotidiana da persone normali che non si danno troppe arie. Sulla cintura di sicurezza in macchina resta un comportamento sicuramente da condannare.

