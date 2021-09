Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi?/ Nessuna dedica per i 45 anni del marito

Ieri, lunedì 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto 45 anni. Tantissimi gli auguri arrivati sui canali social dell’ex capitano della Roma, da parte dei fan, degli amici e colleghi dello sport, dello spettacolo e della politica. In tanti, però, hanno notato che non sono arrivati gli auguri di una persona in particolare: Ilary Blasi, moglie di Totti. La conduttrice di “Star in the Star”, infatti, non ha condiviso nemmeno una foto con il marito. “A te che hai reso la mia vita bella da morire… Auguri”, aveva scritto lo scorso anno per celebrare i 44 anni dell’ex calciatore. Un silenzio che ha insospettito i fan della coppia: “Si sono lasciati” e “Sono in crisi”, hanno ipotizzato gli utenti di Twitter e Instagram. Sicuramente in questi giorni la conduttrice di Canale 5 sta vivendo momenti difficili sul lavoro: il suo “Star in the star” è finito nell’occhio del ciclone e non sta registrando gli ascolti sperati.

Ilary Blasi e Francesco Totti: aria di crisi?

Ilary Blasi si è forse dimenticata del compleanno del marito Francesco Totti? Impossibile, vista la quantità di auguri social ricevuti dall’ex capitano della Roma. Forse la conduttrice ha solo preferito fare festa tra le mura di casa, per evitare che un qualsiasi suo messaggio o post potesse spostare i riflettori dal festeggiato e magari riaccendere le polemiche su “Star in the star”. È davvero difficile immaginare che tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – sia finita. D’altronde lo scorso aprile, in occasione dei 40 anni della moglie, Totti le aveva dedicato un romantico messaggio su Instagram: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme. Ora, sei arrivata a quaranta. Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio”.

