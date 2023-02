Francesco Totti e Noemi Bocchi/ Nuovo anello e due “promesse”

Francesco Totti e Noemi Bocchi: nuovo anello!

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi! Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’ex capitano della Roma avrebbe regalato alla campagna un secondo costoso anello: “con la promessa di matrimonio (appena sarà legalmente possibile) e di un figlio presto, forse in corso”, scrive Alberto Dandolo. Ma non solo. In queste ore Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati protagonisti di una serie di gag sui social, che una volta l’ex calciatore faceva con l’ex moglie Ilary Blasi. La coppia è fuggita a Venezia per San Valentino, tra petali di rose rosse e selfie d’amore. Totti e Noemi sono partiti in treno, dove hanno scattato il primo selfie sulle note di “Vorrei” dei Lunapop

Francesco Totti e Noemi Bocchi: San Valentino a Venezia

Nelle sue storie Instagram Noemi Bocchi ha mostrato la loro stanza d’albergo in cui Francesco Totti le ha fatto trovare petali di rose rosse che formavano la scritta “Io e te” racchiusa in un cuore. Poi ha condiviso un simpatico video in cui FrancescoTotti scherza coi follower. “Amore, fai vedere cosa hai trovato…”, dice Noemi. E l’ex calciatore mostra divertito un dito medio di porcellana: “Ciao ragazzi, volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”. I due scoppiano poi a ridere insieme. I figli dell’ex calciatore hanno festeggiato con mamma Ilary Blasi, felice al fianco di Bastian Mulle. La prossima udienza per la causa di separazione è prevista per il 14 marzo: riusciranno a raggiungere un accordo per evitare il tribunale?

