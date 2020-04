Francesco Totti, messaggio d’amore per i figli/ Foto: “Con voi tutto è più bello”

Pubblicità

Francesco Totti, come tutti gli italiani, è in quarantena forzata che sta trascorrendo assieme alla sua famiglia. Giorni che, seppur difficili, sono comunque speciali proprio per la possibilità di stare molto di più insieme ai suoi figli. Così, dopo essere sbarcato nei giorni scorsi su Tik Tok con un video in cui si cimenta in un ballo sulle note di Vasco Rossi, oggi Francesco Totti torna a stupire con un messaggio postato su Instagram. Il Capitano, simbolo della Roma, si è infatti lasciato andare ad un momento toccante, postando alcune foto con i suoi tre figli Cristian, Chanel ed Isabel. Il tutto accompagnato da una dedica con la quale sottolinea come loro riescano a rendere anche i momento più complicati comunque belli: “Con voi tutto è più bello“, ha infatti scritto Totti.

Pubblicità

Francesco Totti e Ilary Blasi, quarto figlio in arrivo?

Francesco Totti è innamoratissimo dei suo figli e di sua moglie Ilary Blasi. Spesso l’ex calciatore ha infatti ribadito il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia con un quarto figlio. “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. – ha infatti raccontato durante un recente evento. Per poi aggiungere – Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro.” Poi sul progetto di allargare la famiglia: “Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”. Peccato che la Blasi sia di ben altro pensiero: la conduttrice, infatti, non è affatto propensa all’allargare ulteriormente la famiglia con un quarto figlio.

Visualizza questo post su Instagram Con voi tutto è più bello 😘😘😘 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 17 Apr 2020 alle ore 3:45 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA