Francesco Totti, nessuna convivenza con Noemi Bocchi/ Gli avvocati attendono Ilary

Francesco Totti non si è trasferito in un appartamento dei Parioli con Noemi Bocchi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex Capitano della Roma è rimasto nella sua megavilla dell’Eur – 25 stanze, doppia piscina e campi di padel – con il figlio Cristian, che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 17 della Roma. Dove il Pupone lo accompagna con la Lamborghini nera che i paparazzi ormai ben conoscono. Per il momento non c’è nessuna convivenza in vista, anche perché la stessa Noemi Bocchi ha in corso una difficile separazione dall’ex marito Mario Caucci, da cui ha avuto due figli di 10 e 8 anni. Stando a quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, gli ex coniugi Totti si parlano quanto basta e i rapporti tra loro sono tesi.

Ilary Blasi e Francesco Totti: gli avvocati in attesa

Subito dopo l’annuncio della separazione, arrivato con due comunicati separati lunedì 11 luglio, Ilary Blasi è volata in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli, per poi continuare la vacanza nella villa di Sabaudia, con le figlie Chanel e Isabel. In questi giorni la conduttrice è più attiva che mai sui social, con scatti che la immortalano fasciata in mini bikini. Intanto l’avvocato milanese di Ilary, Alessandro Simeone, e quello di Francesco, Antonio Conte (legale di fiducia della Roma, di Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo) aspettano che la Blasi torni per avviare finalmente le carte bollate. Al momento, infatti, si sono solo parlati informalmente.

