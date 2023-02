Francesco Totti: “Riposa in pace maestro”/ La dedica a Maurizio Costanzo

Francesco Totti affranto per la scomparsa di Maurizio Costanzo: il ricordo del calciatore

Nelle ore segnate dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, Francesco Totti rivolge un dolce addio al compianto amico e indiscusso re della Comunicazione made in Italy. Il popolare conduttore TV e radiofonico, amato giornalista, scrittore, autore e timoniere di programmi storici come il Maurizio Costanzo Show, che lo rende caposcuola del talk show nel Belpaese, é venuto a mancare all’età di 84 anni lasciando un grande vuoto nel mondo delle arti, ma non solo. Al compianto consorte della regina di ascolti TV di casa Mediaset Maria De Filippi, va in primis riconosciuto il grande merito di aver reso l’intrattenimento un impegno civile, ben oltre il pregiudizio di chi ritiene che la leggerezza faccia rima con superficialità. E tra gli altri, anche il merito di aver ispirato con il suo esempio personalità di spicco, non solo nel suo habitat professionale, come accaduto con Totti, icona del Calcio.

Totti e Noemi Bocchi, gita a Venezia per San Valentino/ Weekend tra cene e coccole

L’ultimo saluto di Francesco Totti a Maurizio Costanzo

Non a caso, dal mondo del calcio “Er Pupone” -il cui primo comune denominatore con Costanzo é la città di origine Roma- rivolge al compianto vip un commosso abbraccio di addio, tra le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa e via social, che ora commuovono i fedeli supporters del Maurizio nazionale. “Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie”, é l’addio che Francesco Totti destina a Costanzo, tramite una comunicazione ripresa dall’ANSA, al pensiero del consulente per la comunicazione e amico di lunga data. Ma non é tutto. Perché anche attraverso un post rilasciato via social, l’ex bomber della Roma e stella eterna del calcio made in Italy ricorda il consorte di Maria De Filippi, consacrandolo nella memoria come il suo mentore di sempre. Questo, anche per averlo spronato al rilascio del suo storico libro di barzellette: “Riposa in pace maestro”, é l’addio al talento poliedrico Costanzo, che affida alle Instagram stories l’ex consorte di Ilary Blasi e ora compagno di Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi lancia un messaggio in codice?/ Il post di San Valentino con Totti...

Totti é vincolato al ricordo di Costanzo da un’amicizia profonda e, quando era ancora in vita fu proprio del compianto vip l’idea del rilascio del libro di barzellette a prima firma dell’ex capitano della Roma, “Tutte le barzellette su Totti”, come ricorda l’Ansa.

LEGGI ANCHE:

Totti e Ilary Blasi, botta e risposta sui social/ Lei con Bastian, lui con Noemi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA