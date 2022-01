Francesco Troilo è Mick Hucknall, Holding Back the years: Tali Quali 2022/ Flop

Francesco Troilo è Mick Hucknall a Tali e Quali Show 2022 con il brano Holding Back the Years. “Per mantenermi ho fatto il cameriere, ma fin da bambino ho una passione per la musica. Ho sempre cantato: dagli spettacoli a teatro a quando suono al pianoforte dove lavoro. Sono veramente grato alla vita per quello che mi ha dato. Per me è una grande sorpresa essere qui”, racconta il concorrente nella clip introduttiva del programma. Qualcuno si alza in piedi per Francesco Troilo, ma la sua imitazione, seppur apprezzata, non sembra lasciare il segno.

Francesco Troilo a Tali e Quali show 2022: il commento della giuria

“A queso punto dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, forse rispetto agli altri c’è qualcosina in meno”, dicono all’unisono Panariello e Biagio Izzo. “A me è piaciuto moltissimo, anche se nel finale c’è stata una nota non proprio intonatissima”, precisa Loretta Goggi. Che rivolge comunque i suoi complimenti a Francesco Troilo: “Io gli faccio i complimenti, ma anche per l’atteggiamento che ho visto sul palco”. “Bravo bravo bravo! Complimenti!”, aggiunge Carlo Conti. Insomma è andato bene, ma non benissimo. Forse il primo “flop”, rispetto agli altri concorrenti di questa prima puntata.

