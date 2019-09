Francesco Vecchi/ Confermato al timone di Mattino5 tra cronaca e politica

L’attualità è di casa per Francesco Vecchi, confermato alla conduzione di uno dei programmi del mattino più seguiti degli spettatori Mediaset. Nonostante le gaffe e le critiche della scorsa edizione, Francesco è tornato al fianco di Federica Panicucci come promesso in chiusura nella scorsa stagione e occupandosi di cronaca e di politica iniziando proprio dal nuovo Governo Conte sempre in prima linea per dibattere sulle notizie del giorno e approfondire varie tematiche anche grazie alla presenza di tanti ospiti in studio. La pausa estiva è ormai terminata e dopo aver chiuso i battenti lo scorso giugno, Vecchi è già in prima posizione per riprendere le redini della nuova stagione televisiva. Una volta terminata la faticaccia in studio, Vecchi è quasi scomparso dalla circolazione durante le recenti vacanze. L’ultima volta che è apparso sul piccolo schermo risale allo scorso luglio, quando ha accolto l’invito di Gerry Scotti e la sua Caduta Libera per una puntata speciale dedicata alla Fabbrica del Sorriso. “Peccato, per due risposte”, commenta sui social Vecchi, per poi svanire nel nulla. Il conduttore non è mai stato attento alle interazioni sui vari network online e anche per questo non appare strano che subito dopo abbia deciso di non pubblicare più alcun post.

FRANCESCO VECCHI AL TIMONE DI MATTINO5 TRA CRONACA E POLITICA

La precedente stagione televisiva non ha strizzato troppo l’occhio a Francesco Vecchi, ormai storico conduttore di Mattino Cinque e di ritorno anche nella nuova edizione. In un anno sono accadute molte cose e gli attriti con Federica Panicucci non sono di certo mancati, tanto che l’opinione pubblica si è spaccata a metà per difendere l’uno o l’altro presentatore. C’è chi vede in Federica un sole raggiante in grado di regalare la grinta giusta fin dalle prime ore del mattino e chi invece preferisce il sorriso rassicurante di Vecchi, professionale anche quando si tratta di ricevere una tirata d’orecchie da qualche ospite in studio. Rimarrà nella storia del 2019 lo scontro fra Matteo Salvini e il conduttore, avvenuto per via di una spilla della Lega. Durante una puntata, l’ex Ministro dell’Interno ha infatti scelto di indossare la spilletta, messa in bella vista sulla giacca blu, ma il particolare non è sfuggito agli occhi di Vecchi, che lo ha criticato in modo blando. “Lei è il Ministro di tutti”, gli ha ricordato infatti, facendo un appunto sulla decisione di Salvini di mettere in risalto la sua appartenenza al partito della Lega.

