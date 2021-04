Francesco Vecchi e la moglie Tina La Loggia genitori/ “E’ nato Enrico, emozione..”

Francesco Vecchi venerdì è diventato papà, la moglie Tina La Loggia ha partorito. Nessun annuncio social per il conduttore di Mattino5 ma solo una rivelazione oggi, in apertura di puntata e di settimana per bocca della sua collega Federica Panicucci. Lei ha preso la parola annunciando una ‘notizia importante’, una ‘notizia che fa stare bene tutti, che ci fa stare bene’: “Francesco è diventato papà venerdì”. A quel punto il conduttore visibilmente emozionato parla di un fine settimana intenso e pieno di grandi cose: “Sono emozionato, mi sudano le mani” mentre sullo sfondo appariva proprio la mano del suo bambino, il suo primo figlio, Enrico. Gli applausi del pubblico a casa sicuramente non sono mancati anche perché i suoi profili social sono stati presi subito di mira per augurare il meglio a lui e all’amata moglie, Tina La Loggia.

Francesco Vecchi e la moglie Tina La Loggia genitori

I due non amano i riflettori e nemmeno i social ma qualche volta hanno posato insieme per un selfie specie nella loro ultima estate italiana. In tempi non sospetti, lo stesso conduttore aveva parlato di lei (alla quale invidiava il fatto di potersi svegliare più tardi a differenza sua) e anche oggi ha fatto lo stesso: “Ringrazio Tina che è mia moglie che lo ha fatto una verità, almeno per noi è bellissimo”. Poi Federica Panicucci continua: “Ho visto la sua foto che qui non abbiamo ma posso dire che è bellissimo” e poi Francesco Vecchi risponde e confida: “Mi sono ritrovato questa bella pagnotella di 3 chili e mezzo e non sapevo cosa fare. Quando l’ho sentito piangere e ho pianto anche io, quando l’ho visto ho detto benvenuto.. resti qui? E’ un mix incredibile, felicità, paure, ansie.. siamo felici, mi tremano le gambe”.

