Francesco Vecchi si è sposato/ Annuncio di Federica Panicucci a Mattino 5: “mostra..”

Francesco Vecchi si è sposato. Per il conduttore di Mattino 5 è stata un’estate serena e felice come ha spiegato lui stesso salutando il pubblico di canale 5 insieme alla collega Federica Panicucci. In uno studio vuoto, ancora senza pubblico per il protocollo anti coronavirus che Mediaset sta seguendo per tutti i suoi programmi, i due condottori, emozionati per essere tornati “a casa” fanno un bilancio di quella che è stata la loro estate. “Speravamo con l’estate di ritrovare il nostro pubblico. Non è ancora così. Ancora le cose non vanno come vorremmo, ma è stata comunque una bella estate. Almeno per me”, ha detto Francesco Vecchi. Federica Panicucci ha così colto la palla al balzo per annunciare il matrimonio del collega.

FRANCESCO VECCHI SI ‘ E’ SPOSATO, FEDERICA PANICUCCI: “FAI VEDERE L’ANELLO”

Le parole di Francesco Vecchi sono state il pretesto che hanno permesso a Federica Panicucci di annunciare il matrimonio del collega. Fai vedere l’anello, Francesco si è sposato, è convolato a giuste nozze. Per te è stata una estate da ricordare in assoluto”, ha detto la conduttrice. Del matrimonio di Francesco Vecchi, si è parlato anche nel corso del programma quando è stata mostrata una foto di Francesco Vecchi e della moglie. “Ho chiesto di mostrare questa fotografia che ritrae Francesco e Tina felicemente sposi“, ha aggiunto la Panicucci. Il conduttore ha così svelato qualche dettaglio in più sul giorno del suo fatidico sì. “Ci siamo sposati l’11 luglio a Palermo, eravamo ventiquattro, proprio festa ridotto all’osso ma è stato emozionante. Era il mio primo matrimonio (ride, ndr), è stato bellissimo“, ha concluso Vecchi, da sempre molto riservato.





