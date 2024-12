Il programma di Canale 5, Mattino 5, noto talk mattutino condotto da Federica Panicucci nella seconda parte, ha mandato in onda stamane una nuova parte dell’intervista realizzata a Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli. Emanuele Canta, inviato del talk, ha provato ad incalzare la donna sugli ultimi risvolti emersi dall’indagine, a cominciare da quel sacchetto rimasta fuori dalla porta di casa di Pierina Paganelli il giorno dopo l’assassinio, che ricordiamo, si è consumato il 3 ottobre 2023 dopo le 22:10: “Ho già risposto tante volte a questa domanda – le parole di Manuela Bianchi – non mi ha insospettito questo fatto perché mia suocera si alzava tardi e da mio marito andava a mezzogiorno. Per cui dal momento che io esco alle 7 e tre quarti con mia figlia da casa per portala a scuola, che la borsa fosse lì e che come credevo, mia suocera fosse già tornata a casa la sera precedente, era tutto regolarissimo, perché mi doveva dare sospetti?”.

E ancora: “Io non mi sono fatta dei dubbi che non fosse a casa, io semplicemente pensavo che non l’avessi sentita, perché stavamo scherzando, il cane, mio fratello”, aggiunge riferendosi alla sera dell’omicidio di Pierina Paganelli per poi spiegare: “Fortunatamente per noi era una serata serena ma non lo era in realtà ed era da tanto tempo che non avevamo una serata tranquilla per tutto quello che era successo a Giuliano”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E IL 3 OTTOBRE 2023

Emanuele Canta ha quindi incalzato Manuela Bianchi su eventuali rumori che faceva Pierina Paganelli quando rientrava a casa la sera: “In realtà sì la sentivo ma quella sera non ci ho proprio fatto caso perché ero con mio fratello”, e ancora: “Ne ho parlato giorni dopo solo con mia figlia, ‘sentivamo sempre la nonna, tu l’hai sentita quella sera?’, e mi ha risposto che lei ci aveva fatto caso che la nonna non era ancora tornata ma visto che nella sua testa aveva un orario sbagliato, per lei semplicemente doveva ancora tornare”.

“E Pierina Paganelli era anche abbastanza rumorosa quando apriva la porta, proprio si sentiva chiaramente, e anche qui direi il contrario se non… io quello serata non l’ho sentita e come ho detto al dottor Paci (il procuratore ndr), è bruttissimo dire quella frase ma mi è sembrata una sera più tranquilla delle altre, con poco movimento per le scale, noi siamo in tanti, è stata veramente una serata particolare”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E LOUIS

Il giornalista di Mattino 5 ha chiesto a Manuela Bianchi di Louis Dassilva (ricordiamo che i due hanno avuto una relazione extraconiugale e secondo gli inquirenti potrebbe essere stata proprio la relazione il movente dell’omicidio), ma la donna ha spiegato: “Di Louis preferirei non parlare, ma non perché ho cambiato idea, ma non perché vi fate i vostri castelli, solo perché ne ho parlato così tanto e continuo a dire le stesse cose , io spero che lui possa provare la sua innocenza e tornare alla sua vita e che venga trovata la vera persona che ha fatto questa cosa”.

“Se al terzo grado di giudizio emergesse che sia stato lui allora va bene, sarà giusto che sta nel posto dove sta. Io mi sentirei responsabile se emergesse che fosse lui l’assassino? Non posso sentirmi responsabile, se io con un amico o un’amica mi sfogo perché ho una brutta situazione in famiglia e questa persona fa una cosa bruttissima contro la legge, io mi posso sentire in colpa perché una persona fa una cosa del genere? Io sono tranquilla – aggiunge Manuela Bianchi – non ho mai chiesto niente, non ho mai detto una frase del tipo ‘Se lei non ci fosse più…’. Se mia suocera ci fosse ancora e sto parlando egoisticamente, per me era tutto molto più semplice”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E I RAPPORTI FRA MARITO E FRATELLO

Nell’ultima parte dell’intervista Manuela Bianchi è stata “interrogata” sul marito Giuliano e i sospetti dello stesso verso Loris Bianchi, fratello di Manuela e quindi cognato dello stesso: “Non mi sorprende il pensiero di Giuliano per il cattivo rapporto che c’era fra loro, preferisco non dire altro perché è stato abbastanza straziante negli anni”.

“Comunque sono d’accordo, è molto grave il fatto che il mio ex marito abbia dei sospetti su Loris per la morte di Pierina Paganelli, sospetti che ritengo infondati perché se crede me, ed eravamo insieme quella sera (con il fratello ndr), allora deve credere che è veramente così, e crede anche a sua figlia e sua figlia dice la stessa cosa, anche se si è sbagliata sull’orario”. Manuela Bianchi ha aggiunto e concluso: “Spero che finisca presto ragazzi questa cosa perché e venga fuori la verità assoluta, ma che finisca presto perché se no parecchi vanno fuori di matto”.