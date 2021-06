Francesco Verde, chi è?/ Il fratello di Gelsomina Verde: dalla prigione a “Gomorra”

Francesco Verde è il fratello di Gelsomina, vittima della camorra nella faida di Secondigliano nel 2004. Nato a Napoli il 14 settembre 2008, Francesco è cresciuto all’ombra delle vele di Scampia, figlio di un venditore ambulante di scarpe e di una collaboratrice domestica. Di professione faceva l’imprenditore del malaffare. L’ultima volta che Francesco è finito in prigione è stato per scontare una condanna di 14 mesi per un tentato furto, anche se di anni dietro le sbarre ne aveva fatti già una decina: “Sono tua sorella, ma sono prima una donna e se ti dico che questo carcere ti sta facendo diventare brutto, stammi a sentire”, sono le parole che la sorella gli ha rivolto, prima di essere barbaramente uccisa, bruciata viva, nel novembre del 2004. Oggi Francesco Verde continua l’opera di sua sorella con il progetto “Per la vita onlus“.

Camihawke, Camilla Boniardi/ Il fidanzato Aimone Romizi e 1,2 milioni di follower

Francesco Verde: dalla prigione al set di “Gomorra”

Francesco Verde è diventato attore e ha preso parte a numerose serie e film tv come “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Un posto al Sole”, “Veleno”, “the Big Other – il grande altro” e il film “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico. Nella serie “Gomorra” ha interpretato Domenico, fedelissimo della spietata Scianel. Recitare in questa serie tv è stato importante “per vincere la sfida più grande con me stesso, calarmi nei panni degli assassini e provare l’emozione, stavolta da attore. Con la consapevolezza di aver trovato una nuova strada. Indietro non si può tornare, ma quella faida reale che ho pagato sulla mia pelle, soprattutto per la morte di mia sorella, oggi sul set mi ha ridato la vita”, ha confessato al Corriere della Sera. Francesco oggi è sposato e ha un figlio, è sempre lì a Scampia: “Quando incontro i ragazzini provo solo a fargli invidia. L’unico modo per affermare il riscatto”.

LEGGI ANCHE:

Gelsomina Verde, sorella Francesco Verde/ "Torturata e uccisa per vendetta a 21 anni"Max Giusti, incidente in moto/ "Ho esagerato con i salti": paura e ferite sul corpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA