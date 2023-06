Francesco Vezzoli, chi è il noto artista moderno/ “Ho lavorato con Lady Gaga, era pronta a sacrificare…”

Chi è Francesco Vezzoli

Francesco Vezzoli è uno degli artisti più famosi al mondo. Classe 1971, Vezzoli è nato a Brescia e ha studiato alla Central St. Martin’s School of Art di Londra. Artista contemporaneo tra i più famosi al mondo, Francesco Vezzoli si racconta nel salotto di Oggi è un altro giorno. Ospite della puntata del 19 giugno, Vezzoli comincia a raccontarsi ai microfoni di Serena Bortone ricordando l’infanzia trascorsa a Brescia. “Io guardo tutto, soprattutto la tv del pomeriggio“, racconta Vezzoli. “Sono cresciuto con due genitori colti, severi, ma anche molto amorevoli. Poi c’era un esercito di nonne che era la controparte pop e quindi con le nonne c’era il Festivalbar e con i genitori Dalla, De Gregori e Guccini“, spiega l’artista.

Amante della televisione, racconta il suo amore per Raffaella Carrà a cui è legato il suo primo ricordo televisivo. “E’ il primo ricordo che ho da bambino: il divano della nonna e Milleluci. Non potevo pensare che la Rai stava cambiando. Ho pensato che era Milleluci e che era tutto quello che avrei voluto nella mia vita”, racconta.

Francesco Vezzoli e il rapporto con Lady Gaga

Da artista di fama mondiale, Francesco Vezzoli ha avuto la possibilità di lavorare con tanti artisti internazionali tra cui spicca anche Lady Gaga. L’occasione di lavorare con colei che, ad oggi, è una star planetaria, arrivò diversi anni fa, prima che il successo la travolgesse.

“Lady Gaga me la ricordo agli inizi. Era molto diretta, ambiziosissima. Sono cose successe talmente anni fa che non riesco a capire come sia stato possibile lavorare con tutte queste artiste. E’ stato molto emozionante, stimolante. E’ un mondo molto selettivo e credo che Gaga fosse pronta a sacrificare tutto per diventare perfetta e credo che adesso lo sia diventata”, spiega Vezzoli.

