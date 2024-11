Non tutti sanno che Francesco Villa è il vero nome del comico del duo Ale e Franz, conosciuto soprattutto per via delle partecipazioni (di successo) a Zelig. Franz, da una vita da coppia con Alessandro Besentini, con cui ha raggiunto un successo davvero enorme, facendo ridere gli italiani in tv e sul palco. Ma al di là di quello che è il personaggio televisivo, che tanto ci è simpatico, cosa sappiamo davvero di Francesco Villa e del suo privato? Il comico è molto riservato ed è il caso di dire che la sua vita privata è un po’ un mistero: non è chiaro, infatti, se abbia figli o se sia sposato. Ha sempre voluto mantenere alto il riserbo su quella che è la sua vita personale, non rendendo noti alcuni dettagli.

Parlando però a Famiglia Cristiana, ha rivelato di essere molto fedele e credente. Nel dirlo, ha aggiunto che il suo collega, Alessandro, è invece ateo, probabilmente perché – come ha aggiunto proprio Franz – “non ha avuto la fortuna di fare i miei stessi incontri”. I due, comunque, vanno molto d’accordo perché Alessandro è molto rispettoso della fede del collega e compagno di duo, e per questo sta attendo a come parla in sua presenza.

Francesco Villa, il rapporto con Alessandro Besentini: “Abbiamo gli stessi identici valori”

Nonostante Francesco Villa non parli molto spesso della sua vita privata e non abbia mai reso note informazioni in merito a figli o matrimonio, non possiamo dire lo stesso dell’ambito lavorativo. Molto spesso, infatti, Franz si lascia andare a confessioni sul collega. Qualche tempo fa, ad esempio, parlando di Alessandro Besentini ha detto: “Noi due siamo il volto di una stessa medaglia: io con una tradizione più classicamente religiosa, lui più laica, ma abbiamo gli stessi identici valori. Quando c’è da aiutare qualcuno, non mi muovo io ma noi”.