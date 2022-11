Francesco Villa di Ale e Franz sposato con moglie e figli?/ Mistero sulla vita privata “Sono molto religioso”

Francesco Villa ha moglie e figli? Mistero sulla vita privata

Prevale il mistero sulla vita privata di Francesco Villa, vale a dire Franz del duo comico Ale e Franz. Molto riservato da sempre sulle questioni personali, non sappiamo molto dell’attore e cabarettista ‘nato’ a Zelig. Certo è che è molto legato al suo amico e collega Alessandro Besentini, con cui ha raggiunto un grande successo ed una enorme popolarità nel corso degli anni. Come dicevamo, per quanto riguarda la vita privata di Francesco Villa, si sa poco o nulla e è non è chiaro se sia sposato o se abbia figli.

L’attore, tuttavia, in una intervista rilasciata tempo fa a Famiglia Cristiana, ha parlato del suo rapporto con la fede: “Ale è ateo. Probabilmente non ha avuto la fortuna di fare i miei stessi incontri ma è profondamente rispettoso della mia fede e questo, per me, già lo rende credente. Lui per esempio è molto attento alle espressioni che usa in mia presenza e se gli sfugge qualche parola poco consona si scusa, anche se spesso non ce ne sarebbe bisogno”.

Francesco Villa, dunque sembra molto legato alla fede, ma raramente si sbilancia e o si sbottona sul proprio privato. Nemmeno su Instagram, dove ha ormai ampiamente superato quota ventimila followers. Tornando al rapporto con l’amico e collega Alessandro, a proposito di religione, ha sottolineato il rispetto profondo che percepisce nei suoi confronti quando si affrontano determinati temi: “Noi due siamo il volto di una stessa medaglia: io con una tradizione più classicamente religiosa, lui più laica, ma abbiamo gli stessi identici valori. Quando c’è da aiutare qualcuno, non mi muovo io ma noi. Anche sul lavoro, abbiamo fatto molte scelte etiche, rifiutando per esempio di trattare certi temi, e siamo uniti su questo”.

