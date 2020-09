Franceska Pepe eliminata?/ Dal finto titolo di Miss alle polpette! Zorzi non la molla.. (Grande Fratello Vip)

DAL FINTO TITOLO DI MISS EUROPA ALLE POLPETTE

Ci indispone un po’ ma quanto è indispensabile per le nuove dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 2020? I giovani continua a stupirci e tenerci impegnati tra rivelazioni, scherzi e battibecchi e, volenti o nolenti, ecco che proprio Franceska Pepe risulta essere la scheggia impazzita di questo inizio di edizione che possiamo definire scoppiettante. Le dirette annoiano un po’ ma non quello che succede in settimana proprio no. Proprio nell’ultima puntata del programma addirittura ci ha pensato Alfonso Signorini a sbugiardare la sua concorrente portando a galla il fatto che il suo sbandierato titolo di Miss Europa in realtà non esiste o, almeno, non è lei ad aver mai avuto un mano lo scettro e la corona. Alla fine anche lei ha ammesso di aver detto una piccola bugia ma in casa ormai tutti la conoscono proprio per queste sue uscite a cui nessuno da mai credito. L’ultima in ordine di arrivo riguarda le polpette.

FRANCESKA PEPE ALLO SCONTRO CON TOMMASO ZORZI MA…

Proprio nei giorni scorsi, Franceska Pepe ha rivelato ai suoi coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 che durante la quarantena ha inventato un piatto.. le polpette nel sugo. Inutile dire che le risate non sono mancate ma anche lo sgomento e le critiche e come sempre è proprio Tommaso Zorzi il più indaffarato ad andare contro la nuova arrivata. I due sono in lotta ormai dal suo ingresso, da quando, durante la loro prima cena, lui le ha fatto una domanda sul suo possibile piano b nella vita e lei ha dato di matto al grido di “Sorpresona! Anche io studio”. Da allora in poi tra i due c’è stata alta tensione e anche a poche ore dalla diretta l’influencer ha chiarito che quando uno le fa una domanda non è perché vuole attaccarla. I due troveranno il modo di andare d’accordo? Ciliegina sulla torta sono le avances di Denis Dosio che lei ha rifiutato… ci sarà un’altra occasione in futuro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA