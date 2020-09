Franceska Pepe “Non è Miss Europa”/ Scoperta al GF Vip risponde: “Che differenza fa?”

Possiamo dire che Franceska Pepe è arrivata al Grande Fratello Vip 2020 nel peggiore dei modi? Il suo ingresso non è passato inosservato e la sua aggressività a rispondere a tono alle domande di Tommaso Zorzi durante la sua prima cena nella casa non sono andate giù ai fan del programma che la trovano già un po’ snob e spocchiosa. A complicare le cose ci ha pensato la scoperta venuta a galla ieri sera e che rovina un po’ il suo perfetto curriculum da modella e influencer. In particolare, la bella Franceska Pepe è stata “beccata” a mentire su uno dei suoi titoli e, in particolare, a quello che la lega al concorso meno noto e famoso di Miss Europa. In particolare, proprio durante la nomination, Alfonso Signorini ha incalzato la modella: “Ho una domanda, perché sul web impazza una questione. Tu hai dichiarato di essere Miss Europa 20216 e di essere stata eletta a Beirut. Ma se vai sul sito di Miss Europa, c’è scritto il nome di un’altra vincitrice, non c’è il tuo. Non è che hai detto una bugia?”.

FRANCESKA PEPE HA MENTITO SULLA FASCIA DI MISS EUROPA 2016?

A quel punto Franceska Pepe prova a giustificarsi in diretta: “Non ho detto una bugia, io ho detto di avere vinto la prima fascia” ma il conduttore del Grande Fratello Vip non ci sta e continua a precisare che lei aveva parlato di “vittoria del titolo” e poi continua: “Guarda che noi perdoniamo le bugie spiritose”. E a quel punto arriva l’ammissione della bella modella: “Vabè dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”. Questo non farà altro che peggiorare la sua situazione all’occhio dei fan del programma?



