Francesca Pepe/ L’attacco a Zorzi “Ora mi reputi più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”

FRANCESCA PEPE ALLO SCONTRO CON TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Francesca Pepe non le manda di certo a dire e quanto avvenuto in questi giorni al Grande Fratello Vip 2020 conferma il suo carattere impulsivo. Durante una cena con gli altri gieffini, la modella si è ritrovata in contrasto con Tommaso Zorzi, che incuriosito di conoscerla non ha fatto altro che riempirla di domande. La Pepe dal canto suo ha giudicato il suo atteggiamento come una presa in giro e ha reagito piuttosto male. “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre a fare la modella?”, ha detto l’influencer. “E sono vecchia. Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni”, ha replicato Francesca Pepe, “Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale… oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”. Zorzi è rimasto interdetto dalla reazione della modella, così come altri presenti, come Francesco Oppini, che ha fatto di tutto per passare inosservato.

Anche Tommaso però ha un bel caratterino e non ha impiegato troppo tempo prima di dare la sua risposta. “Ho capito, però stai tranquilla”, ha detto, “anch’io sono laureato in Economia. Qui ho fatto domande a tutti appena siamo arrivati. Le facciamo per conoscerci”. Secondo il ragazzo le sue domande non sarebbero state nemmeno scomode e la reazione di Francesca Pepe lo ha irritato a tal punto che ha deciso di alzarsi da tavola e andare a lavarsi il suo piatto. Qualcosa ci dice che non è finita qua e soprattutto che Francesca potrebbe davvero essere prevenuta nei confronti di Tommaso, altrimenti non si spiega come mai abbia reagito in questo modo così acceso. Dal suo canto l’influencer sembra aver già la risposta in tasca: Francesca avrebbe capito di avere di fronte uno dei più forti della Casa e per questo non avrebbe esitato ad attaccarlo. Avrà ragione? Clicca qui per guardare il video di Francesca Pepe e Tommaso Zorzi.

TUTTI CONTRO FRANCESCA PEPE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Francesca Pepe ha trovato già un nemico giurato al Grande Fratello Vip 2020, anche se non possiamo davvero escludere nulla. La lite avvenuta con Tommaso Zorzi potrebbe persino spingere i due a creare un bel legame, superata la diffidenza da parte di entrambi. La modella e l’influencer infatti non hanno discusso solo a cena lo scorso venerdì, ma anche nelle ore successive. Attirata dal chiacchericcio in giardino, la modella infatti ha interrotto uno sfogo di un gruppo di concorrenti nei suoi confronti. Patrizia de Blanck ha cercato di buttarla in caciara: “Stavamo parlando di te, cose così belle che saresti svenuta dall’emozione, ci devi parlare di te e della tua storia con Sgarbi”.

Per nulla sorpresa, la modella ha confessato di non conoscere così tanto il critico d’arte e che sarebbero stati insieme solo per sette ore. “Ero a Sanremo per lavorare ad un programma, quell’anno avevo vinto Miss Europa a Beirut”, ha aggiunto. Parole che hanno spinto Zorzi ad interromperla: “Miss Europa?”. Francesca ha risposto piccata ancora una volta: “Sì, a Beirut che non è in Europa e quindi?”. L’influencer però le ha fatto notare che la sua era solo una domanda e l’ha pregata di non rispondere sempre in modo irritato. “Sembra che vuoi dire altro, comunque lasciamo stare”, ha proseguito lei, “continuo a raccontare di Vittorio. Semplicemente una giornalista gli aveva chiesto se ero la sua ragazza e lui ha risposto di si e ci siamo conosciuti stando insieme per sette ore”. Clicca qui per guardare il video di Francesca Pepe e Tommaso Zorzi.



