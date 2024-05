“Fedez non sarà ospite di Cattelan per motivi di salute”/ Come sta il rapper? In silenzio sui social

Alla fine niente ospitata a “Da vicino nessuno è normale” per Fedez. La partecipazione del rapper al programma di Alessandro Cattelan era diventata un caso negli ultimi giorni, scoppiato quando sono emerse le indiscrezioni riguardanti il fatto che l’ospitata sarebbe saltata, poi smentite dallo stesso artista. Era stato Davide Maggio a raccogliere la notizia della mancata partecipazione per il presunto coinvolgimento di Fedez nell’aggressione a Cristiano Iovino, vicenda per la quale è indagato dalla procura di Milano.

Notizia definita fake news dalla Rai e da Fedez, che si era scagliato contro la stampa italiana via social. Oggi però arriva la conferma ufficiale riguardo il fatto che Fedez non prenderà parte alla prima puntata dello show, prevista lunedì su Rai 2. Lo annuncia la Rai in un comunicato ufficiale in cui afferma che è stato concordato con l’ufficio stampa dell’artista che, «contrariamente a quanto annunciato», il rapper non sarà ospite di Cattelan. In merito alle ragioni, la nota precisa che si tratta di «motivi di salute».

IL GIALLO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI FEDEZ

Il Corriere della Sera a proposito delle ragioni della mancata ospitata di Fedez in Rai riporta che «qualcuno pensa che in realtà il momento molto complicato di Fedez sia il vero motivo della sua assenza, anche se negli ultimi tempi la salute non lo ha certo aiutato» . Di certo c’è che il rapper non è intervenuto in merito a ciò, quindi al momento bisogna prendere atto della nota ufficiale di viale Mazzini. Peraltro, sulle condizioni di salute dell’artista non ci sono informazioni ufficiali.

Viene segnalato che non pubblica stories sui social da almeno 24 ore, mentre l’ultimo post risale al 7 maggio, circostanze che vengono ritenute strane considerando quanto sia solitamente attivo sui social Fedez, che non sta attraversando un momento facile a livello privato, tra la separazione con la moglie Chiara Ferragni e la vicenda che lo vede indagato per rissa per l’aggressione subita da Cristiano Iovino a Milano.

