Francia, bimba di 5 anni trovata in sacco spazzatura/ Fermato un ragazzo 16enne

Choc in Francia: una bimba è stata rivenuta senza vita in un sacco della spazzatura. Come si legge sul sito dei colleghi di TgCom24, il fatto è accaduto di preciso in quel di Rambervillers, nella nazione a noi cugina, e la vittima sarebbe una bambina di soli 5 anni, trovata all’interno di un appartamento, chiusa in un sacchetto dell’immondizia. Gli inquirenti hanno fatto subito scattare le indagini ed hanno fermato un ragazzino adolescente, di circa 16 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio della piccola.

La vittima era originaria della Romania e i suoi genitori ne avevano segnalato la scomparsa nel pomeriggio di ieri. Jean-Pierre Michel, sindaco di Rambervillers, ha fatto sapere che: “La bambina è stata ritrovata nell’appartamento, senza vita. È stata la polizia a ritrovare il corpo. Hanno tentato di fare dei massaggi cardiaci, ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo era troppo tardi”. Stando a quanto riferito dai media locali, il corpo della vittima sarebbe stato rinvenuto in una casa che si trova a poca distanza dal luogo dove abita lo stesso presunto assassino. Purtroppo si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine per dei precedenti reati, come ha fatto sapere ancora il primo cittadino della località d’oltralpe: “Era già noto alla polizia municipale e certamente alla gendarmeria per fatti legati ad abusi sessuali su minori”.

FRANCIA, BIMBA DI 5 ANNI IN SACCO SPAZZATURA: “IL 16ENNE SPESSO VICINO AI BAMBINI…”

Il ragazzo tra l’altro è stato fermato quasi in flagranza di reato visto che è stato rinvenuto sul luogo dove è stato trovato il cadavere della bimba di 5 anni. Stando a quanto specificato ancora dal sindaco, il giovane fermato tendeva ad essere spesso e volentieri vicino ai bambini, anche piccoli come appunto la povera vittima rinvenuta nella spazzatura.

“Avrebbe attratto i bambini piccoli a gesti sessuali inappropriati”, ha detto il sindaco della cittadina situata a una trentina di chilometri a nord-est di Epinal. E ancora: “Il giovane era stato collocato. Solo poche settimane fa è ricomparso sul territorio di Rambervillers, cosa che ha preoccupato un po’ la polizia municipale, che è stata attenta”.

