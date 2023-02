Francia, stop all’accesso dei minori a siti porno/ “Sistema con doppio click”

Francia, stop all’accesso dei minori a siti porno

La Francia vieterà con leggi più stringenti l’accesso dei minori ai siti porno. Il governo sta ragionando su un sistema che certifichi in maniera veritiera e sicura l’età delle persone che vogliono accedervi. Si tratta di un’app che attesti i 18 anni compiuti con una sorta di doppio check sull’età degli utenti, come avviene ad esempio in caso di acquisti su internet. Il sistema non richiederà comunque di conoscere l’identità di chi accede al sito.

Come spiegato dal Ministro della Transizione digitale Jean-Noël Barrot al Parisien e poi riportato dal Corriere della Sera, per accedere ai siti porno adesso ci sarà bisogno di un doppio controllo: non basterà più cliccare un bottone attraverso il quale si dichiara di avere più di 18 anni. Il nuovo sistema potrebbe essere attivo già a partire da settembre. Già lo scorso settembre i senatori francesi avevano definito “massiccio, ordinario e tossico” l’accesso ai contenuti porno da parte dei minori.

La lotta della Francia alla diffusione del porno tra i minori

