Francia, urla “Allah Akbar” e decapita insegnante/ Aveva mostrato vignette Maometto

Un uomo decapita un insegnante di scuola media per strada con un coltello da cucina, vicino ad un college, in Francia. L’omicidio è avvenuto alle 17 circa, riferisce Europe 1, spiegando poi che un uomo armato di coltello, sospettato di aver decapitato un individuo, è stato abbattuto dalla polizia a Eragny, nel dipartimento di Val d’Oise. Pare che avesse minacciato alcuni agenti di Confians-Sainte-Honorine, vicino Parigi. Secondo altre informazioni, l’uomo avrebbe urlato “Allah Akbar” prima di decapitare l’uomo. A fornire ulteriori dettagli è il quotidiano Le Parisien, secondo cui la polizia francese è intervenuta e ha individuato un ragazzo in possesso di un coltello da cucina vicino al cadavere. Così è scattato un breve inseguimento. L’uomo si sarebbe rifiutato di deporre il coltello e gli agenti sono stati costretti a sparare uccidendolo. Gli investigatori hanno fatto sapere che il presunto autore dell’omicidio sarebbe il padre di uno studente.

FRANCIA, URLA “ALLAH AKBAR” E DECAPITA INSEGNANTE

Negli ultimi minuti sono emersi anche degli elementi da cui si delineerebbe il movente del macabro omicidio. Gli investigatori hanno fatto sapere che nei giorni scorsi l’insegnante avrebbe mostrato in classe le vignette di Maometto che erano state pubblicate da Charlie Hebdo. Inoltre, avrebbe tenuto una lezione ai suoi studenti sulla libertà di espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto. Dopo questo episodio sarebbe stato pesantemente minacciato. Oggi invece è stato ucciso. La procura antiterrorismo ha aperto una inchiesta per “omicidio in relazione ad una impresa terrorista” e “associazione a delinquere terrorista”. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che era in viaggio per il Marocco, ha deciso di tornare subito a Parigi. Sono intervenuti anche gli artificieri sul posto per verificare che l’omicida non avesse addosso ordigni esplosivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA