Franck Kessie patteggia 2 mesi/ Calciatore Milan guidava con la patente di un amico

Franck Kessie, calciatore del Milan, ha patteggiato due mesi, con pena sospesa e non menzione, per un episodio risalente al 2020. In particolare, il centrocampista di nazionalità ivoriana era stato accusato di sostituzione di persona, avendo mostrato la patente di un amico in occasione di un controllo da parte delle forze dell’ordine nel quale era incappato. Le ragioni di quel gesto sembrano facilmente intuibili, come riporta il “Corriere della Sera”, che scrive che “per evitare di essere multato in auto (era sprovvisto del documento di guida), Kessie aveva fornito agli agenti quello di un connazionale seduto accanto a lui. Era stato però scoperto immediatamente e denunciato a piede libero”.

Insomma, sicuramente una giocata non riuscita, per usare un parallelismo calcistico, quella tentata in maniera alquanto maldestra da Franck Kessie, che nel corso dell’attuale stagione calcistica (2021/2022) ha raccolto 23 presenze in campionato, saltando soltanto 7 match e disputando nel complesso 1673 minuti. Per gli amanti delle statistiche, sono stati sin qui 125 i palloni recuperati, 992 i passaggi eseguiti (930 corti e 62 lunghi), per una precisione che si attesta esattamente al 90%.

FRANCK KESSIE PATTEGGIA DUE ANNI: RICONOSCIUTE LE ATTENUANTI DELLA GIOVANE ETÀ E DELLO STATUS DI INCENSURATO

Tornando alla notizia di cronaca che riguarda da vicino il giocatore in forza al Milan, Franck Kessie, si legge ancora sul “Corriere della Sera” che l’istanza di patteggiamento concordata tra il pm Giovanni Polizzi e l’avvocato Marcella Bajona, “è stata ratificata dal giudice Lorella Trovato dell’undicesima sezione del tribunale di Milano. Al venticinquenne sono state riconosciute le attenuanti della giovane età (all’epoca il centrocampista aveva 23 anni) e del fatto che fosse incensurato”.

Insomma, una vicenda spiacevole che non lascerà strascichi: Franck Kessie potrà così acquisire un ulteriore pizzico di serenità in più per affrontare il rush finale di stagione, che vede il suo Milan in lizza per la conquista del titolo di campione d’Italia e per un posto in finale di Coppa Italia.











