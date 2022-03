Franck Kessié al Barcellona?/ Calciomercato, dalla Spagna: “Accordo ok, addio Milan”

Sembrano ormai svanite le speranze dei tifosi del Milan sulla permanenza di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto e le trattative per il prolungamento non hanno portato alla fumata bianca. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni sul futuro del classe 1995 di Ouragahio, oggi dalla Spagna arrivano conferme piuttosto precise…

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport.es, quotidiano molto vicino agli affari di casa Barcellona, Franck Kessié ha raggiunto l’intesa totale con i blaugrana: l’ex Atalanta sarà un nuovo calciatore della società catalana a partire dal 1° luglio. Un affare a costo zero, i dettagli sono stati sistemati nella giornata di ieri. Mancano solo le firme, dunque, ma la contrattazione è chiusa: Xavi avrà a sua disposizione la mezzala ivoriana a partire dalla prossima stagione.

Franck Kessié al Barcellona: è fatta!

Non sono serviti a nulla gli sforzi di Paolo Maldini e del diesse Massara per convincere Franck Kessié a mettere nero su bianco il rinnovo con il Milan. Troppa distanza tra domanda e offerta, con il centrocampista che ha deciso di sposare la causa catalana: il Barcellona ha messo sul piatto una cifra irrinunciabile per l’entourage del calciatore. Ricordiamo che in questa stagione l’ivoriano ha totalizzato 29 presenze e 6 gol con la formazione di Pioli tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Né Milan né Barcellona hanno confermato le indiscrezioni sul futuro di Franck Kessié, ma non sono filtrate nemmeno delle smentite. Il numero 79 saluterà la compagine meneghina dopo cinque anni da protagonista tra alti e bassi, un duro colpo economico per il Diavolo, che nelle scorse sessioni di mercato ha rifiutato cifre importanti per il suo cartellino. Ora la dirigenza è al lavoro per individuare il sostituto: Yacine Adli arriverà sicuramente, ma attenzione ad altri possibili rinforzi. Il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Renato Sanches, portoghese di proprietà Lille.

