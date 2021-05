Franco Battiato, è morto/ Il cantautore siciliano aveva 76 anni, era malato da tempo

Franco Battiato è morto questa mattina, martedì 18 maggio, nella sua residenza, l’ex castello della famiglia Moncada a Milo, in Sicilia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore catanese aveva 76 anni ed era malato da tempo di Alzheimer, anche se la malattia non è mai stata ufficializzata. Battiato era assente dalle scene musicali e artistiche dal 2017, dopo l’incidente domestico che gli aveva provocato la frattura di femore e bacino. In occasione del suo ultimo compleanno, lo scorso marzo, era stato ripubblicato “La voce del padrone”, album del 1981. Battiato era nato a Riposto, allora chiamata Ionia, il 23 marzo 1945. A seguito della prematura scomparsa del padre si trasferì con la madre a Milano, dove conobbe Paolo Poli, Enzo Jannacci, Renato Pozzetto, Bruno Lauzi e Giorgio Gaber con cui instaurò una duratura amicizia.

Franco Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, raggiungendo una grande popolarità. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: “Bandiera bianca”, “Centro di gravità permanente” e “ Cuccurucucù” del 1981; “Voglio vederti danzare” del 1982; “La cura” del 1997. Tra i primi a dare la triste notizia è stato Antonio Spadaro, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica: “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato”, ha scritto su Twitter. “Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”, è il ricordo del ministro della Cultura Dario Franceschini. “E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Ciao Maestro”, ha twittato l’ex premier Giuseppe Conte citando “Prospettiva Nevski”.

