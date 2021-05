Franco Battiato com’è morto?/ Mistero su malattia causa ritiro dalla scene nel 2019

Gravissimo lutto nel mondo della musica, è morto quest’oggi Franco Battiato, 76enne cantautore siciliano, fra i più grandi sperimentatori di tutti i tempi. Come è morto Franco Battiato? Una domanda a cui è difficile trovare una risposta certa, anche perchè sulle condizioni di salute dell’artista catanese vige da anni un alone di mistero, dettato dalla privacy giustamente richiesta dalla famiglia. Si sa solo che lo stesso fosse malato da tempo, e che al momento del suo decesso si trovava nella sua storica abitazione di Milo, ai piedi dell’Etna, null’altro. Franco Battiato aveva deciso di ritirarsi dalle scene nel 2019, due anni fa, un passo indietro che era stato appunto associato ad un malore piuttosto grave.

Nonostante tutto, pochi mesi fa era uscito il suo ultimo album, anche se in realtà si trattava di una ripubblicazione, leggasi “La voce del padrone”, ad un passo dai quarant’anni dalla sua prima uscita (settembre 1981). Voci di una possibile malattia di Battiato erano iniziate a circolare con l’uscita del suo ultimo “vero” album, leggasi “Torneremo ancora” ed erano state alimentate in particolare da Roberto Ferri, amico e storico collaboratore del maestro siciliano, che in un’intervista rilasciata a Fanpage (che fece molto scalpore) aveva dichiarato: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”.

FRANCO BATTIATO COME E’ MORTO: LE PAROLE DEL FRATELLO E IL SILENZIO SOCIAL

A mescolare un po’ le carte in gioco era stato il fratello Michele, che aveva invece parlato di semplici illazioni, aggiungendo, sempre durante l’autunno del 2019: “Mio fratello riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta. Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti”. Di fatto sono quindi quasi due anni che non si hanno notizie certe, e anche dai social ufficiali del maestro non è comparso mai nulla sulle condizioni fisiche, se non un aggiornamento datato dicembre 2020 su Facebook, una ripubblicazione di un’esibizione a luglio 2004 al teatro greco di Segesta. Chissà se in queste ore di dolore possa emergere qualche dettaglio in più.

