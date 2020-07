Franco Battiato/ “Paura della morte? Sto lavorando per essere degno del passaggio”

Oggi 75enne, Franco Battiato ne ha vissute e affrontate tante. Dal grande successo alla malattia, fino alla decisione di mettersi un po’ in disparte e allontanarsi dai grandi palcoscenici. Quando però gli si chiede se abbia paura della morte, lui risponde: “Non posso dire di affermare questo. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna avere debolezze nei propri confronti perché la debolezza della materia gioca brutti scherzi”. Lo confessa nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, dove tiene a sottolineare che “Siamo impermanenti: bisogna capire questo concetto e saper andare al di là anche di ciò che ci dà piacere”. Ciò che infatti ha valore per il cantautore è “L’etica. E la rivolta contro se stessi”.

Franco Battiato, non solo successo: “Mi fa arrabbiare che…”

Franco Battiato si dice oggi soddisfatto della sua vita e di ciò che ha vissuto sino ad oggi. “Ho tentato la carta del successo commerciale praticamente per scherzo. E, incredibile a dirsi, mi è andata bene!”, ammette infatti. Eppure c’è qualcosa che, nonostante tutto, continua a farlo arrabbiare. Infatti racconta: “Io so bene di vivere una vita straordinaria, sono cosciente di stare bene e che anche materialmente non ho di cui lamentarmi. Ma quando vedo quello che per esempio stanno passando certi operai…” Così si spiega meglio: “Voglio dire, le tasse le pago volentieri, ne pagherei anche di più per aiutare chi ne ha bisogno. Ma se i soldi vanno a finire nelle tasche dei politici ladri… Non è solo vergognoso. È… inaccettabile!”, conclude l’artista.



