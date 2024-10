Franco Battiato, chi era e carriera: il longevo sodalizio con Giusto Pio

Franco Battiato è uno dei cantanti che questa sera verrà omaggiato nella nuova puntata di Tale e quale show, attraverso l’interpretazione di Simone Annichiarico. Il celebre cantautore siciliano viene ricordato per la sua inconfondibile cifra stilistica, unita ad un repertorio di canzoni ancora oggi conosciute da differenti generazioni. Dalla musica leggera alla svolta rock progressiva e all’avanguardia, ha approcciato differenti stili musicali dopo una lunga gavetta; nel 1964, infatti, lasciò la sua Sicilia e si trasferì prima a Roma e poi a Milano, dove interruppe l’università per dedicarsi alla musica.

L’incontro fondamentale in carriera è arrivato nel 1975, anno in cui conobbe il violinista Giusto Pio: con lui strinse un longevo sodalizio professionale e con lui compose i suoi più grandi successi. Nel 1981 portarono Alice al trionfo del Festival di Sanremo con il brano Per Elisa da loro composto; nello stesso anno, poi, Battiato pubblicò uno dei suoi album di maggior successo, La voce del padrone, che contiene brani simbolo come il singolo di lancio Bandiera bianca, ma anche Centro di gravità permanente e Cuccurucucù.

Il successo di Franco Battiato è proseguito anche negli anni ’80, come compositore e interprete: nel 1982 assieme a Giusto Pio scrisse l’iconica Un’estate al mare di Giuni Russo e Messaggio per Alice, per poi pubblicare nello stesso anno il disco L’arca di Noè che comprendeva anche la popolare Voglio vederti danzare. È invece del 1997 uno dei brani più struggenti e amati del suo repertorio, La cura, contenuto nel disco del 1996 L’imboscata. Al termine di una gloriosa carriera, il cantautore annunciò il ritiro dalle scene nel 2019 in seguito alla pubblicazione del suo ultimo disco, Torneremo ancora.

Franco Battiato morì il 18 maggio 2021 nella sua casa a Praino di Milo, in provincia di Catania, a 76 anni: le circostanze del decesso sono misteriose, ma da tempo il cantautore soffriva di una malattia degenerativa sulla quale la famiglia ha sempre conservato il massimo del riserbo.