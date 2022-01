Franco Bortuzzo aspetta il figlio Manuel “Esce o non esce dal GF Vip?”/ “Sono qui!”

Manuel Bortuzzo si prepara a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Oggi, 24 gennaio 2022, a quanto pare sarà il giorno dell’addio del ragazzo al reality. Manuel, infatti, torna a casa, alla sua vita per rimettersi in forma, come lui stesso ha ammesso in diretta. Fuori dalla Casa ad attenderlo con grande ansia c’è suo padre, Franco Bortuzzo. Proprio pochi minuti prima dell’inizio della nuova puntata Franco ha postato su Instagram un suo selfie in cui pone la domanda “Esce o non esce?”, riferita proprio a suo figlio Manuel. Al momento in cui scriviamo questo articolo, Manuel non ha ancora annunciato la sua decisione ufficialmente, seppur ormai chiara a tutti. Quando lascerà la Casa del Grande Fratello Vip, Manuel potrà abbracciare immediatamente il suo papà che, a quanto pare, è proprio fuori dalla porta rossa, pronto a portarlo via con se. In studio, poi, ci saranno ad attenderlo altri amici e persone care. Tra questi un emozionatissimo Aldo Montano, che con Manuel ha creato una bellissima amicizia.

