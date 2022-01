Franco Bortuzzo, papà Manuel/ Il matrimonio con Rossella e i quattro figli

Franco Bortuzzo, da Trieste a Roma al fianco del figlio Manuel

Da poco uscito dalla casa di Cinecittà, Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP. Il nuotatore ha spesso ritrovato forza e determinazione dalla presenza del padre Franco, più volte ospite del programma. Franco Bortuzzo ha 62 anni ed è originario di Trieste. Da molti anni Franco Bortuzzo è sposato con Rossella Corona. Il loro grande amore ha dato alla luce quattro figli: Kevin, Jennifer, Michelle e Manuel. Quest’ultimo vive a Roma col papà mentre il resto della famiglia, ovvero la mamma e gli altri fratelli, abitano a Treviso. Franco Bortuzzo si è diplomato come perito edile nel 1978 e ha studiato alla Facoltà di Psicologia alla Sapienza di Roma. Non ci sono informazioni disponibili sull’attuale professione svolta dall’uomo, ma di certo è noto il suo impegno, insieme alla moglie Rossella Corona, volto alla sensibilizzazione riguardo ai temi dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere sulla disabilità.

Manuel Bortuzzo, l’incidente del 2019 e la reazione della famiglia

Manuel Bortuzzo il 3 febbraio del 2019 ha perso l’uso delle gambe in seguito a una sparatoria. Da quel momento la famiglia gli è stata molto vicina mentre l’interesse mediatico nei confronti del ragazzo continuava a crescere. Subito dopo il grave incidente che colpì Manuel facendogli perdere l’uso delle gambe, la madre, Rossella Corona, rilasciò alla stampa, a nome della famiglia, una forte dichiarazione. Ecco le sue parole: “Manuel non è uno scoop, non è trofeo da esibire, né un selfie da pubblicare sulle pagine di un giornale. È un giovane che sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi la sua vita. Chiediamo il dovuto rispetto, come stanno tenendo tutti gli altri giornalisti cui abbiamo riferito successivamente delle condizioni di Manuel portando loro i suoi saluti e delle dichiarazioni rilasciate con trasparenza con finalità di pubblicazione”.

