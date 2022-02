Franco Bortuzzo, papà Manuel stronca Alex, Delia e Soleil/ “Fine giustifica i mezzi”

A scendere sulla piazza social e commentare le vicende dell’ormai usurato triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, nelle passate ore è stato anche Franco Bortuzzo, papà di Manuel. L’uomo nella giornata di ieri, a quanto pare ha seguito con attenzione le ultime dinamiche interne alla Casa e che si sono concentrate esclusivamente sul trio. Ciascuno dei Vipponi ha detto la sua prendendo in qualche modo le parti dei protagonisti, ma il signor Franco sembra avere le idee piuttosto chiare su quanto avvenuto.

Manuel Bortuzzo "Mio padre ora felice di Lulù"/ "Ecco perché prima non era d'accordo"

Con una frase semplice e saggia, il papà di Manuel ha letteralmente stroncato il trio. Nelle sue Instagram Stories l’uomo ha postato uno scatto che vede Delia e Soleil abbracciate sotto lo sguardo complice e compiaciuto di Alex Belli, scrivendo: “Il fine giustifica i mezzi”. Bortuzzo senior ha voluto usare un modo di dire abbastanza diffuso, lasciando intendere come Alex, Delia e Soleil siano stati disposti a spingersi oltre, anche sul piano morale, pur di raggiungere il loro scopo.

FRANCO E ROSSELLA, GENITORI DI MANUEL BORTUZZO/ "Mamma lavora dietro le quinte ma..."

Franco Bortuzzo demolisce il triangolo formato da Alex, Delia e Soleil

Franco Bortuzzo non è stato il solo della famiglia ad esprimere il suo punto di vista su quanto avvenuto in queste ore tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e l’amica (o forse ormai ex) Soleil Sorge. Poco prima, infatti, durante la diretta notturna con il Grande Fratello Vip, mentre andava in scena il bacio saffico con protagoniste le due donne, il figlio Manuel commentava in modo serafico attraverso le sue Stories con l’emoji di un circo.

Il papà del fidanzato di Lulù Selassié ha postato lo stesso pensiero anche su Twitter, dividendo l’opinione degli utenti. Il suo profilo social, tuttavia, è stato in breve tempo preso d’assalto dai fan di Soleil che hanno preso le sue difese accusando l’uomo di poca coerenza e tirando in ballo vecchie vicende legate alla partecipazione del figlio nel reality: “Far recuperare i consensi a suo figlio è un fine giusto ottenuto col mezzo della chiamata che gli diceva della brutta figura che stava facendo?”.

Manuel Bortuzzo, 3 anni fa l'incidente/ Padre Franco: "Pensavo di perderti. Oggi..."





© RIPRODUZIONE RISERVATA