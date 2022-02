Manuel Bortuzzo lapidario sul bacio tra Delia e Soleil/ “È circo…”, e infiamma i social

Manuel Bortuzzo non ha esitato a commentare la scena del bacio hot tra Soleil Sorge e Delia Duran, che le due concorrenti si sono scambiate nella serata di sabato 19 febbraio 2022 sugli scalini della piscina della Casa del Grande Fratello Vip. Un momento di grande passione tra le due donne, che per diversi secondi hanno tenuto le loro labbra unite e si sono lasciate travolgere dal momento, tanto cha Alex Belli si è dimostrato totalmente sorpreso dinnanzi alla scena che i suoi occhi si sono trovati a osservare, dicendo a Davide Silvestri e a Barù Gaetani di non trovare le parole per spiegare e commentare ciò che era appena accaduto.

Manuel Bortuzzo la frecciatina ad Alex Belli/ "Le cose vere colpiscono nella vita"

Ovviamente, dopo l’uscita dal reality show per esigenze personali, Bortuzzo ha continuato a seguire la diretta 24 ore su 24, come ha egli stesso dichiarato a più riprese nel corso delle dirette a cui ha preso parte con Alfonso Signorini. D’altro canto, in gioco c’è ancora Lulù, la sua dolce metà, di cui segue costantemente ogni singolo gesto e ogni singolo discorso di fronte alle telecamere.

Manuel Bortuzzo "Lulù Selassiè? Colpo di fulmine"/ "Dopo Gf Vip vivremo insieme..."

MANUEL BORTUZZO DICE LA SUA SUL BACIO TRA DELIA E SOLEIL

Immancabilmente, Manuel Bortuzzo si è imbattuto in diretta anche nella scena sopra descritta, che lui ha voluto commentare con una storia su Instagram di matrice prettamente ironica. Nel dettaglio, si è trattato di una singola emoticon postata su sfondo nero: un tendone da circo, che di per sé è già ampiamente sufficiente per descrivere il pensiero che il nuotatore coltiva in riferimento al triangolo sentimentale che caratterizza da mesi la vita all’interno della Casa più spiata del Belpaese.

Il giovane non ha mai fatto mistero del suo personale giudizio relativo ai comportamenti di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e anche in questa circostanza non ha esitato a esprimerlo, o meglio, a ribadirlo con forza attraverso il mondo dei social media.

Lulù Selassiè, confessione a luci rosse "Intimità con Manuel"/ E svela dove accadeva…

© RIPRODUZIONE RISERVATA