Franco Ceccarelli, Marito Sabina Ciuffini/ “Dopo 7 anni ci siamo lasciati, non lo…”

Sabina Ciuffini ricorda l’amore con Franco Ceccarelli da cui ha avuto due figli. Un vero e proprio colpo di fulmine che, però, è durato solo sette anni. “Ho incontrato Franco per caso, al mare, ed è stato l’unico colpo di fulmine della mia vita, ma dopo sette anni ci siamo lasciati perché io ho fatto due bambini, uno dopo l’altro, e non avevamo ancora il carattere per stare insieme. Lui voleva girare il mondo, voleva seguire il buddismo e ho cresciuto i bimbi da sola. L’esclusiva non si chiede, si pretende rispetto e protezione”, racconta. Serena Bortone, affascinata dal racconto di una storia d’amore bellissima, chiede alla Ciuffini se ci sia la possibilità di tornare insieme. “Sono passati quarant’anni. Io non lo riprenderei mai e lui non riprenderebbe mai perché quando una donna scopre la libertà è difficile tornare indietro. L’idea di vivere con un uomo adesso è faticosa”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Sabina Ciuffini e l’amore con Franco Ceccarelli

Si chiama Franco Ceccarelli il marito di Sabina Ciuffini, ex showgirl e attrice anni Settanta nota soprattutto per il ruolo di valletta parlante all’interno del telequiz Rischiatutto condotto da Mike Bongiorno. Il Franco Ceccarelli ‘marito della Ciuffini’ non è da confondere con il Franco Ceccarelli fondatore degli Equipe 84: si tratta infatti di un caso di omonimia, visto che il primo Franco non risulta aver fatto il cantante, ma l’imprenditore, e soprattutto – a differenza dell’altro – è tuttora in vita.

Parlando della sua vita sentimentale, Sabina Ciuffini ha dichiarato di di essere sempre stata molto corteggiata, anche se i suoi fidanzamenti duravano a lungo: “Il ragazzo di turno diventava subito una guardia del corpo: con lui accanto si avvicinava un decimo delle persone”, si legge in un’intervista del 2014 a Io donna. A tratti, come il raffreddore arrivava la botta di narcisismo: la fama ti abitua a guardarti con gli occhi degli altri. E gli altri dovevano essere sempre presenti: avevo paura non solo a dormire, ma anche a stare da sola. Piccoli pedaggi di un’esistenza sul velluto. Poi, a 30 anni è cominciata la vita vera: mi sono sposata”.

Franco Ceccarelli e il colpo di fulmine con Sabina Ciuffini

Prima ancora del matrimonio, l’incontro stesso con Franco Ceccarelli l’ha segnata nel profondo: “Ero in Sardegna con il mio fidanzato e in un gruppo di amici c’era lui, Franco Ceccarelli”, ricorda Sabina Ciuffini. “Uno sguardo ed è successo, qualcosa che ti attraversa, un colpo di fulmine. Ci siamo amati per due anni, poi è finita, anche se abbiamo resistito altri cinque. E non mi pento di nulla: sono nati i miei due meravigliosi figli, Iacopo e Ilaria (oggi lei è nota con lo pseudonimo Iosonoaria, n.d.r.). Ma ho cominciato a capire allora che va sempre nella stessa dolorosa maniera: la spinta si indebolisce, e tu non ami abbastanza la felicità che ti dà l’amore per alimentarlo con la dedizione. Noi eravamo troppo viziati per farlo. E poi, lui era un bello, ricco, corteggiato: anche con meno gli uomini ti tradiscono, sempre. È una verità assoluta, facciamocene una ragione”. Quest’ultima, ovviamente, è una sua opinione sommamente personale, umanamente comprensibile e ‘giustificabile’ dalle esperienze infelici che ammette di aver vissuto. “La fine di un matrimonio – prosegue – ha uno strascico insidioso. […] Però una cosa la so: in quell’unico amore al primo sguardo c’era un’astuzia della natura. Alla luce di quanto è successo dopo, è stato un colpo di fulmine ma biologico: ha salvato i miei figli, generati dalla combinazione giusta”. A parte il resoconto che lei fa della loro storia d’amore, sono poche le notizie su Ceccarelli che circolano in giro. Di lui non si hanno nemmeno fotografie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA