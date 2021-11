Franco Cordova, ex marito di Simona Marchini/ “Ho perso quattro bambini”

Franco Cordova e Simona Marchini sono stati insieme nove anni

Franco Cordova, ex calciatore, è stato il secondo marito di Simona Marchini. I due si sono sposati nel 1970: all’epoca Cordova era il capitano della Roma, mentre Alvaro Marchini – padre di Simona – era il presidente della squadra. “Mi ero innamorata di quest’uomo estraneo al mio mondo. Mi fece una corte lunga e serrata. Mi piaceva. Volevo dare una famiglia alla bambina e dunque ci sposammo. Siamo stati insieme per nove anni”, ha ricordato l’attrice a Repubblicando, parlando del suo rapporto con il calciatore. Cordova, nato nel 1944, fu ingaggiato dalla Roma nel 1967 e fu il capitano dal 1972 al 1976: “Cordova era un uomo curioso, consapevole che il mondo del calcio non poteva essere tutto. Si mise a studiare, si iscrisse ad architettura. Sentivo che la mia presenza lo stimolava. Ma a lungo andare si dimostrò un uomo possessivo”. Il matrimonio è finito nel 1980.

Acufene, malattia Maurizio Battista/ "Mi fa sentire rumori che non esistono"

Il dramma di Simona Marchini: “Ho perso quattro bambini”

Durante il loro matrimonio Simona Marchini e Franco Cordova hanno cercato di allargare la famiglia e dare un fratello a Roberta, la figlia dell’attrice nata dal primo matrimonio con Roberto Paolopoli. Ma non ci sono riusciti, l’attrice non riusciva a portare a termine le gravidanze. “Ho perso quattro bambini, inspiegabilmente. Terribile, al quinto mese… Dura”, ha confessato l’attrice a Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da Me su Rai 1. “È una ferita che non si rimargina. Ero già mamma, ma volevo che mia figlia avesse anche la famiglia, anche un fratello. Mi sono impegnata allo spasimo, ma purtroppo è andata così”, ha concluso amaramente Simona Marchini. La figlia Roberta è diventata psicologa e nel 2000 è diventata mamma di Gabriele.

LEGGI ANCHE:

Erminia e Giusi, ex mogli Maurizio Battista/ Alessandra Moretti e la figlia AnnaRoberto Paolopoli e Roberta, ex marito e figlia Simona Marchini/ "Non funzionò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA