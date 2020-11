Franco Di Mare, Tapiro d’oro da Striscia Notizia/ Staffelli: “Si ricorda quando…”

Secondo tapiro d’oro per Franco Di Mare, direttore di Raitre. Negli scorsi giorni, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato il tapiro a Franco Di Mare per il caso di Mauro Corona, escluso dal programma “Cartabianca” dopo il diverbio con Bianca Berlinguer. “La questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati…”, ha detto Di Mare ai microfoni di Valerio Staffelli. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, martedì 10 novembre, Staffelli è tornato a trovare Franco Di Mare per consegnargli il secondo tapiro in pochi giorni. L’inviato di Striscia, come fa sapere in anticipo il tg satirico di Antonio Ricci, pone una serie di domande al direttore di Raitre ricordandogli alcuni espisodi che sarebbero accaduti in passato. In particolare, Staffelli farà riferimento al periodo in cui conduceva Uno Mattina insieme a Sonia Grey.

TAPIRO D’ORO PER FRANCO DI MARE

Valerio Staffelli continua a consegnare tapiri e nella puntata di Striscia la Notizia in onda il 10 novembre, ha raggiunto nuovamente il direttore di Raitre per consegnargli il secondo tapiro d’oro. Se, tuttavia, durante la prima consegna, l’argomento del confronto tra l’inviato di Striscia e il direttore era stata l’esclusione di Mauro Corona, il secondo tapiro è stato consegnato per il passato da conduttore di Franco di Mare il quale, pare, come ricorda Valerio Staffelli, non avrebbe avuto rapporti idilliaci con le sue colleghe. Le telecamere di Striscia la Notizia, dunque, tornano a fare luce sul direttore di Raitre che respinge l’accusa di Staffelli come potete leggere cliccando qui.



