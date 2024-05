Franco Di Mare, il fratello Gino rivela i suoi ultimi desideri: “Voleva sposarsi”/ “Non è riuscito a fare…”

Franco Di Mare, il fratello Gino ricorda gli ultimi desideri del giornalista

Il mondo del giornalismo italiano continua a piangere la morte di Franco Di Mare a distanza di giorni dalla sua scomparsa. E il fratello Gino, nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Corriere della sera, ha preso la parola su un tema molto delicato ed emozionante, quello riguardante gli ultimi desideri di Franco. Sposare la sua Giulia era uno degli ultimi desideri del compianto giornalista e conduttore, che fortunatamente è riuscito a portare a termine due giorni prima della scomparsa.

Un solo tassello non è stato aggiunto alla lista dei desideri di Di Mare e il fratello Franco ha rivelato: “Era un ultimo viaggio a Posillipo, lido Ondina, lo stesso mare in cui nonno Francesco, stesso nome di Franco, gli insegnò a nuotare: non ce l’abbiamo fatta” ha ammesso un commosso Gino. Il fratello di Franco Di Mare ha raccontato di aver portato nel capoluogo campano il fratello per tentare, senza esito positivo, le ultime disperate mosse: Lui, che di lavoro fa il giornalista scientifico, ha consigliato Franco, sempre più in difficoltà, di tentare il tutto per tutto al Pascale: “Gli ho detto che ci avremmo provato”. Le cose purtroppo non sono andate come desiderato e Franco si è spento dopo un mese di agonia.

Gino Di Mare e la rivelazione: il fratello Franco seccato dalla questione Rai

Negli ultimi mesi di vita, Franco Di Mare aveva accusato in maniera particolare il trattamento da parte della Rai, questione che non era assolutamente andata giù all’ex volto della tv di stato. Il giornalista aveva aperto una faida con Viale Mazzini, chiedendo chiarezza sul lavoro da inviato e sui danni che potrebbero avergli causato alcune trasferte su terreni dove avrebbe respirato amianto, tra i responsabili del tumore che ha colpito il giornalista.

A tal proposito, Gino Di Mare ha spiegato che la palla ora passerà in mano alla figlia, la moglie e l’agente, che tenteranno di arrivare a una verità sulla questione: “Certo, ammetto che lui era molto seccato per come era stato trattato, negli ultimi giorni mi diceva ‘mi hanno abbandonato’, riferendosi ai vertici della Rai, beninteso non quelli attuali ma quelli di prima. Non riusciva a capacitarsene” ha spiegato il fratello del compianto giornalista e conduttore.

