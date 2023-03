Franco e Antonio Tavassi, ex e figlio Lunetta Savino/ Il compagno Saverio Lodato

Franco Tavassi, ex marito di Lunetta Savino: il figlio Antonio

Lunetta Savino sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 15 marzo, di Oggi è un altro giorno. Volto di film e fiction di enorme successo, come “Medico in famiglia” e “Lolita Lobosco”, l’attrice torna in teatro con uno spettacolo dal titolo “La madre” di Florian Zeller. Molto riservata sulla sua vita privata, Lunetta Savino è stata sposata fino al 1994 con Franco Tavassi, padre di Antonio, nato nel 1988.

“Cos’è successo dalla fine del mio matrimonio ad oggi? Ho avuto altre storie, ma mi sa che non sono destinata all’amore eterno. Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita. Poi, la mia generazione ha fatto coincidere il matrimonio con l’amore e i rapporti sono diventati instabili. Io stessa ho sofferto il divorzio, avevo un figlio piccolino, volevo resistere. Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera.

Lunetta Savino: la relazione con Saverio Lodato

Dopo Franco Tavassi, Lunetta Savino è stata legata all’attore veneto Paolo Bessegato. Oggi l’attrice è fidanzata con il giornalista Saverio Lodato. L’attrice e lo scrittore si sono conosciuti nel 2015 in Sicilia, sul set del film “Felicia Impastato”: lei vestiva i panni della protagonista, mentre Saverio era co-autore della sceneggiatura. “Io e Saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme. Qualche volta viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi”, ha dichiarato tempo fa l’attrice. Autore di articoli e saggi impegnati, Lodato ha conquistato Lunetta Savino con la sua simpatia: “È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi. Questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui ho scoperto lati di me che non conoscevo”, ha detto l’attrice al Corriere della Sera.

