Franco e Gianpiero: il mistero dei fratelli/ “Comparse una donna, li manipolò e…”

Durante la diretta di Chi l’ha visto, in onda su Rai 3, è stato presentato il misero di Gianpiero e Franco, due fratelli orfani molto legati che avrebbero fatto una misteriosa scomparsa. È una storia che inizia nel 2001, quando Franco, affetto da una grave malattia, inizia ad affrontare una dura dialisi che lo costringeva in ospedale quattro volte a settimana per tre ore e che era già partita da un precedente appello lanciato tramite la stessa trasmissione di Rai 3.

Gianpiero e Franco, insomma, assieme iniziano a frequentare l’ospedale dove uno dei due fratelli si sottopone alla dialisi e qui intessono una serie di rapporti. Le persone che li hanno conosciuti parlano di Gianpiero come di una persona semplice, “uno sprovveduto, ma senza che risulti offensivo”, commenta un’amica. “Poi dopo”, racconta un’altra amica di Gianpiero e Franco, “è cambiato qualcosa”. Il più grande dei fratelli inizia a parlare di una donna, che chiama “mia moglie”, una giovane donna straniera di nome Miriana, conosciuta come badante di una zia che si sarebbe offerta di dargli una mano, trasferendosi a casa dei due fratelli.

Cosa è successo a Gianpiero e Franco

Per Franco e Gianpiero, da quando compare la misteriosa Miriana, tutto sembra tracollare. “Diceva di aver modificato l’arredamento di casa, che aveva sistemato casa. Questa donna viveva lì con lui”, racconta un’amica a Chi l’ha visto, “e c’era anche un altro uomo, qualcuno diceva che era il fratello della donna, altri che era in realtà il marito”. I due fratelli, però, appaiono sempre più sciupati, Franco presenta sempre una scarsa igiene in ospedale, e ad un certo punto sul suo corpo compare anche una bruciatura.

Franco e Gianpiero, poi, un giorno si presentarono entrambi con i volti tumefatti, facendo scattare qualche campanello d’allarme. “Quando arrivarono con questi occhi tumefatti furono ricoverati entrambi. Gianpiero aveva l’occhio tumefatto e disse che l’avevano picchiato”, racconta l’amica, “che aveva rubato qualcosa in un supermercato e qualcuno li aveva menati. Fu l’ultimo ricovero e poi Franco se ne andò”, ricorda quasi commossa. Se ne andò e, nonostante Franco e Gianpiero godessero di una pensione da almeno 1.000/1.200 euro, lo fece nella completa indigenza, senza neppure i soldi per un abito per la sepoltura.

Che fine ha fatto Gianpiero?

Dopo la morte di Franco si persero anche, piano piano, le tracce di Gianpiero, complice anche la concomitanza con lo scoppio del coronavirus. In ospedale più nessuno lo vide, mentre anche per i vicini di casa e i conoscenti sembra che fosse sempre più sporadica la sua presenza in giro. Qualcosa era successo a Franco e Gianpiero, e probabilmente c’entrava la sedicente moglie dell’uomo, “io questa donna non l’ho vista mai ma non credo sia stata una scelta felice. Io so che è andato in Romania, con questa ragazza qua, ma è sicuramente stato manipolato, le case le ha venute a prezzo stracciato”, racconta Francesco, un altro amico di Gianpiero.











