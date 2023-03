Franco I, chi è Franco Calabrese/ Il successo con “Ho scritto t’amo sulla sabbia”

Chi è Franco I?

Franco I sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 23 marzo, di Oggi è un altro giorno. Il cantante è autore di alcuni grandi successi degli anni ’70, tra cui “Ho scritto t’amo sulla sabbia”. Franco Calabrese, napoletano classe 1943, ha conosciuto Franco Romano durante una vacanza a Ischia nell’estate del 1967: “Nella compagnia siamo otto ragazzi e ci chiamiamo tutti Franco. Io sto con una francese, una certa Silvia, che per distinguerci ci mette in fila e ci numera: Franco I, Franco II, Franco III e così via. Io sono il primo, naturalmente. Lui è il quarto.

Quando dovremo scegliere un nome d’arte ci ricorderemo di questo episodio e così diventeremo Franco IV e Franco I”, ha raccontato Calabrese a Libero. Nel 1968 partecipano a Un disco per l’estate con la canzone “Ho scritto t’amo sulla sabbia”, che si classifica al terzo posto.

Franco Calabrese: il successo e la fine del gruppo con Franco IV

“Ho scritto t’amo sulla sabbia” arriva al primo posto tra i 45 giri più venduti, restando in classifica per 16 settimane. L’anno successivo Franco IV e Franco I tornano a Un disco per l’estate con “Sole” e nel 1970 partecipano nuovamente con “Tu bambina mia”. Nel 1971, dopo “Gipsy Madonna”, il duo si scioglie: “Franco IV mi telefona. “Non ce la faccio più. Smetto perché voglio andare avanti negli studi”. Così, senza preavviso…”, ha raccontato Calabrese a Libero. Rimasto solo, ottiene un contratto con una nuova etichetta e prosegue con la carriera solista. Nel 1976 pubblica “Incredibile voglia di te”, scritta da Mimmo Di Francia e incisa anche da Peppino Di Capri.

