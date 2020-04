Franco Morbidelli invita Valentino Rossi/ “Con me in Yamaha Petronas, una favola”

Se fosse per Franco Morbidelli, di sicuro non ci sarebbero dubbi sul futuro di Valentino Rossi. Sappiamo che il Dottore deve decidere cosa fare nel 2021 e il ritardo della stagione 2020 causa Coronavirus è dunque un problema ulteriore per Valentino Rossi. Nel team ufficiale Yamaha ci sarà Fabio Quartararo al fianco di Maverick Vinales, di conseguenza una destinazione possibile è il team satellite Yamaha Petronas, dove attualmente con Quartararo corre proprio Franco Morbidelli. Il campione del Mondo della Moto2 nel 2017 ricorda un episodio che lo lega in modo particolare a Valentino Rossi: “Dopo aver vinto il campionato europeo in Superstock 600 parlai con Valentino. Aveva la passione negli occhi, mi dava una motivazione immensa, allora mi convinsi a fare il grande salto”. Morbidelli sarebbe naturalmente entusiasta di poter correre nella stessa squadra del suo idolo Valentino Rossi nel campionato 2021 di MotoGP.

FRANCO MORBIDELLI E LA “FAVOLA” VALENTINO ROSSI

Franco Morbidelli fa parte del progetto VR46 e l’idea di poter dividere il box con il suo idolo lo stuzzica in modo speciale: “Correre nella stessa squadra di Rossi sarebbe bellissimo, sarebbe come se una favola scritta da me finisse con un lieto fine. Bisogna chiedere a lui che intenzioni abbia, dal mio punto di vista sarebbe fighissimo, mi metterei a ballare dalla gioia per tanto tempo”. Questo però è il futuro 2021, adesso bisogna fare i conti con il Coronavirus e con la conseguente quarantena che sta bloccando anche la MotoGP: “È difficile rimanere connessi con la pista in un momento come questo, il massimo del contatto che ho avuto con una moto da corsa è stato con le motorette che ho in garage. Provo a sistemare qualcosa, ad accenderle, mi sono buttato come meccanico. L’unica cosa sicura è che sarà un tour de force, un Mondiale senza respiro. Non so quando comincerà ma mi aspetto un’annata tosta. Le mie aspettative per quest’anno erano buone, nei test ero molto veloce”. Per poi provare a vivere una favola nel 2021…



© RIPRODUZIONE RISERVATA