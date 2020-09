Franco Oppini padre di Francesco/ Tornerà in tv con il Gf Vip 5?

Franco Oppini deciderà di stare vicino al figlio, ora che varcherà la fatidica Porta Rossa? Francesco Oppini, nato dal suo matrimonio con Alba Parietti, sarà infatti fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via questa sera, venerdì 18 settembre 2020. Il rapporto tra padre e figlio è sempre stato speciale e sono in tanti a sperare che l’attore possa fare questo passo in più. Lontano dal mondo dei social, Franco non ha di certo pubblicato un saluto al figlio ed è rimasto in silenzio. Possiamo dare per scontato che gli abbia fatto delle raccomandazioni, ma queste premesse potrebbero essere utili per smentire un suo eventuale ingresso nella Casa. La volontà di Francesco tra l’altro è di farsi conoscere dal pubblico italiano in quanto persona e non come figlio d’arte. Anche per questo potrebbe aver posto il veto sulla presenza di entrambi i genitori nel reality. In realtà va ricordato che in passato Francesco è stato complice de Le Iene per uno scherzo ai danni del padre, a cui è stato fatto credere che la moglie Ada Alberti avesse una relazione con un altro uomo.

Franco Oppini padre Francesco Oppini, nel mirino di Alba Parietti

Franco Oppini è finito poco tempo fa nel mirino dell’ex moglie Alba Parietti, con cui ha avuto il figlio Francesco Oppini, neo concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attore e comico è stato preso di mira dalla showgirl per via del racconto fatto sul loro primo incontro, in cui non avrebbe reso giustizia alla sua ex. Tanto che Alba è sbottata in un’intervista e gliene ha dette di tutti i colori, salvo poi fare retromarcia e chiedere scusa sia a Franco sia al figlio. A quanto pare Francesco non aveva visto di buon occhio la querelle sbocciata sui social e che aveva coinvolto non solo i due genitori, ma persino la seconda moglie del padre, Ada Alberti. “Caro Francesco, te lo scrivo pubblicamente. Come tutti i figli vuoi serenità e tranquillità tra i tuoi genitori”, aveva scritto Alba, “A qualsiasi età e per tutta la vita si spera che ci sia armonia. Ieri si è scatenato un putiferio su una intervista, diciamo male interpretata e tra persone che da tutta la vita, parlo di me e Franco Oppini tuo padre, si sono sorrette, si sono volute bene, si sono soprattutto rispettate“. Le scuse di Alba si sono dirette poi verso tutte le parti in causa e ha ammesso di aver sottovalutato il caos che spesso nasce sui social, pur sicura che anche l’ex marito avesse sottovalutato la sensibilità di lei, donna forte a detta di tutti e spesso proprio per questo “Bersaglio di volgarità e cattiveria”.



