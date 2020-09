Grande Fratello Vip 2020, 1a puntata/ Concorrenti e diretta: prime nomination con l’ombra del Covid-19…

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI 14 SETTEMBRE, 12 CONCORRENTI E OPINIONISTI

Il Grande Fratello Vip 2020 (dovremo dire bis a questo punto) prenderà il via proprio oggi, 14 settembre, per la prima delle due puntate della settimana che avranno l’obiettivo di lanciare i concorrenti in gara e presentarli prima del loro ingresso in casa. Proprio come nella scorsa edizione, anche questa volta i vip saranno divisi in due gruppi e se qualcuno entrerà già questa sera, altri lo faranno solo venerdì quando il programma tornerà in onda. Al centro di tutto, perno di questa edizione, ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini. Sarà lui il conduttore (e anche autore insieme agli altri) di questa nuova edizione, la sua seconda, ed è lui che ha scelto e coccolato i suoi vip che, a suo dire, non hanno avuto bisogno di una spinta. Lui stesso a Verissimo ha spiegato: “Abbiamo messo su un cast dal quale vi dico ‘aspettatevi follie’. Ciascuno di loro ha una storia incredibile. Elisabetta (Gregoraci) ha una voglia di farlo perché vuole disfarsi dell’ombra di Flavio Briatore. Tutte persone che sono “figlie di” o “fratelli di” e che hanno una carica di carattere fortissimo per cui dimostreranno di essere quello che sono“.

GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Al fianco di Alfonso Signorini ci saranno due opinionisti d’eccezione. Da una parte il confermatissimo Pupo, dall’altra Antonella Elia, reduce da una stagione televisiva di successi (e polemiche) prima proprio come concorrente del Grande Fratello Vip e poi a Temptation Island Vip al fianco del suo Pietro delle Piane. I due opinionisti promettono scintille perché sicuramente Antonella Elia non le manderà a dire, né ai concorrenti e né ai suoi compagni di viaggio, e Pupo sa bene dove pungerla per ottenere un po’ di maretta visto che i due hanno assunto questi ruoli già nei primi promo mandati in onda e relativi al Grande Fratello Vip 2020. La stella Antonella Elia ha promesso che non sarà indulgente con i vip che entreranno in casa nella puntata di oggi e di venerdì e al Quotidiano.net ha ribadito: “Il fatto di aver partecipato mi aiuterà invece a scoprire e smascherare le dinamiche nascoste, le finzioni, le ipocrisie. Io ovviamente penso che ci siano delle gran brave persone, molto buone, dentro la Casa che magari non avranno maschere. Ma immagino anche che ci sarà chi finge, come è accaduto nella mia edizione. Se qualcuno indosserà una maschera sarò spietata”.

I CONCORRENTI IN GARA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In attesa di scoprire chi prenderà di mira e come la neo opinionista del Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia, non ci rimane che capire quali saranno i vip che entreranno nella prima puntata in onda oggi, 14 settembre. Secondo quanto svelato dagli stessi autori della trasmissione, oggi dovremo vedere: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Sono invece rimandati a venerdì sera gli altri vip in gara e, in particolare, la coppia che farà da concorrente unico, ovvero quella formata da Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Venerdì varcheranno la porta rossa insieme a loro anche Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini.

COME VEDERE IL GRANDE FRATELLO VIP 2020 IN STREAMING E IN TV?

Il Grande Fratello Vip 2020 sarà visibile in diretta su Canale5 a partire da oggi, 14 settembre, con una doppia puntata a settimana dalle 21.30 circa. Nello stesso momento chi non potrà o vorrà seguirlo in tv potrà farlo tramite dispositivi mobili grazie alla sezione streaming del sito MediasetPlay raggiungibile CLICCANDO QUI. E nei prossimi giorni? Alle 16.10 ogni pomeriggio su Canale5 ci sarà la consueta striscia quotidiana con le “pillole” della giornata passata in casa, e lo stesso succederà su Italia1 intorno alle 13.00 tutti i giorni. Non mancheranno le repliche su Mediaset Extra (con delle finestre in diretta dalla casa) e anche una serie di repliche e piccole finestre in diretta su La5.



