E’ tra le voci più riconoscibili della canzone partenopea; capace di unire la tradizione classica alle sonorità moderne, e generi contemporanei. Stiamo parlando di Franco Ricciardi, tra i protagonisti della scena musicale; un successo conquistato con merito e che chiaramente alimenta la curiosità degli appassionati anche su settori che non riguardano prettamente la sua professione. Per l’appunto, cosa sappiamo sulla vita privata di Franco Riccardi, ha una moglie? A dispetto della notorietà conquistata nel tempo grazie alla profondità e bellezza delle sue canzoni, il cantante ha sempre protetto gelosamente la sua vita privata. Rare sono le interviste in cui ha lasciato che trapelasse qualcosa del suo privato; gli accenni principali sono riferiti alla famiglia, alle sue origini, ma sul peso della sfera sentimentale nella sua vita si hanno poche notizie, per di più frammentarie.

Leo Gullotta, chi è e carriera dell'attore/ Vita privata e il marito Fabio Grossi: "Insieme da 43 anni"

Franco Ricciardi, dalla moglie all’amore per i figli Asia e Salvatore

Dunque, nessuna traccia della possibile moglie di Franco Ricciardi; pare che il cantante non abbia mai compiuto il grande passo del matrimonio ma è lecito credere che un grande amore sia passato per il cuore dell’artista partenopeo dato che in un’intervista rilasciata tempo fa ha raccontato con parole al miele dei due suoi figli, Asia e Salvatore.

Arianna David/ “Fui picchiata dal mio ex, mi ruppe le costole e tentò di investirmi con l'auto”

Entrambi i figli di Franco Ricciardi dispongono di profili social dai quali si evincono le principali passioni e in particolare come sulla scia del papà abbiano sposato anche l’amore per la musica. Asia racconta spesso di viaggi, bellezze naturali; Salvatore è invece un grande appassionato di musica e collabora con la band come dimostrato da diversi contenuti che lo ritraggono proprio intento a creare e fare musica. Tra l’altro, intervistato da La Repubblica, Franco Riccardi aveva raccontato: “I miei figli? Salvio suona la chitarra mentre Asia ama il basso”.