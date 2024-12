Napoli e la musica occupano lo stesso posto nel cuore di Franco Ricciardi, cantante neo-melodico che negli ultimi tempi è riuscito a conquistare sempre più spazio su scala nazionale. Tutto grazie ad una serie di successi e intuizioni che lo hanno portato ad un pubblico sempre più ampio e variegato. “Secondo me i social hanno arricchito il nostro essere al mondo”, racconta Franco Ricciardi in una bella intervista a Sky Tg 24 dove ripercorre il suo lungo percorso nella musica e l’amore che ancora oggi lo muove nei confronti della sua passione.

Ilaria D'Amico, la curiosa proposta di matrimonio di Gigi Buffon/ "Ma si può? Ecco come me lo ha chiesto..."

Una passione che ha contaminato vecchie e nuove generazioni, che lo hanno incoronato come uno dei cantanti napoletani più importanti e interessanti nel panorama musicale italiano. “Mi definisco cantapopolo perché ne faccio parte e lo vivo quotidianamente; metto in musica i loro pensieri”, spiega orgoglioso nell’intervista in cui parla del suo vissuto.

Gianluigi Buffon, perché è finita con Alena Seredova?/ Il tradimento con Ilaria D'Amico mai perdonato

Franco Ricciardi si racconta tra carriera e vita privata: “Il segreto del mio successo? Vi dico qual è…”

“I social sono quella che era la vecchia piazza di un tempo dove ti scambiavi idee e opinioni”, dice ancora a Sky, evitando di unirsi al coro di chi pensa che il web sia solo spazzatura. Della sua Napoli, riconosce pregi e difetti, ma proprio non capisce quei colleghi che parlano a tutti costi di riscatto, quando “fuggono” dalla periferia in cui sono cresciuti.

“Io penso che ci sia bisogno di più leggerezza, senza piangersi troppo addosso. Ma poi, esattamente, riscattarsi da cosa?”, ha domandato perplesso in un passaggio a ithinkmagazine.it, dove rivela anche quella che ritiene la sua dote artistica migliore. “Essere curioso, non amo ingabbiarmi nel mio Io, mi metto sempre in discussione e sono sempre alla ricerca”, la chiosa di Franco Ricciardi.

Alberto Matano, chi è?/ Da La Vita in Diretta a Ballando con le Stelle: il coming out dopo che...