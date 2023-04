FRANCO SIMONE, CHI È/ “Da giovane la mia voce non mi piaceva, volevo essere come gli altri”

Franco Simone fa il suo ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno, pronto a ripercorrere con Serena Bortone alcuni dei momenti più importanti e determinanti della sua carriera musicale. Non mancano aneddoti tra i vari ricordi che vengono evocati, come quelli riguardanti la sua famiglia, tutta composta da cantanti.

“La mia voce non mi piaceva all’inizio, perché tu sentivi quella degli altri e volevi essere come loro. Ma mai pensavo che un giorno sarei diventato un cantautore”, ha raccontato Franco Simone su Rai1. Un cenno anche agli affetti, come il grande amore per sua figlia: “Mia figlia Sara? Lavora tantissimo, sempre di più. Che dire, è mia figlia!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Franco Simone, chi è il poeta con la chitarra

Franco Simone sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 30 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nasce nel 1949 ad Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, in una famiglia molto numerosa: è il sesto di nove figli. Si diploma al Liceo Classico Dante di Casarano e successivamente si iscrive alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Il debutto come cantante avviene nel 1972 quando vince il Festival di Castrocaro, con il brano “Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti)”.

L’anno dopo partecipa a “Canzonissima”, condotto da Pippo Baudo e nel 1974 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Fiume grande”. Il brano non vince ma ottiene un grande successo anche nelle versioni francese (Je ne comprends plus rien) e spagnola (Río Grande). Nel 1976 esce l’album “Il poeta con la chitarra” e nel 1977 “Respiro”.

Franco Simone, carriera e famiglia: la moglie Piera Romoli

Dopo 48 anni di carriera, Franco Simone ha all’attivo 12 dischi d’oro tra Sudamerica e Europa, e nel 2008 in Cile ha ricevuto il doppio disco di platino per il successo del Cd Grandes exitos en castellano. Molto amato in Sud America, nel 2015 è stato scelto come giudice per il programma The Voice in Cile. Tra il 2013 e il 2014 ha composto l’opera rock sinfonica “Stabat Mater”, partendo dal testo latino di Jacopone da Todi: “La Madonna mi ha dato la possibilità di mettere in musica l’amore che provo verso di Lei. Quando presentai l’opera al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia mi sembrò di volare. Ho interpretato la Madonna e il suo dolore come la metafora delle inquietudini che ciascuno di noi vive”, ha detto qualche anno fa sul settimanale “Maria con te”. Franco Simone è sposato con Piera Romoli. La coppia una figlia, di nome Sara.

